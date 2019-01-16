伊能靜推銷靈修課程疑傳銷　被指涉及邪教急刪文

台灣女星伊能靜與內地男星秦昊結婚之後，生了一個女「小米粒」，近年她除了不時分享囡囡的成長點滴之外，還在網上直播煮飯，經營一個節目《米粒媽食堂》，獲不少粉絲支持。最近她在微博分享推薦一個心靈成長課程，但就被網民質疑是傳銷，引發軒然大波，而她隨後亦火速刪文。

伊能靜經常在微博分享日常生活，包括與老公秦昊及囡囡小米粒的合照。（微博圖片）

伊能靜14日在微博發文談及自己曾經在10年前去印度修行的經歷，她透露當年跟着一位智慧尊者修習，度過生命中最混沌的時期，稱那段旅程令自己「能與世界和解，敢誠實坦然」。之後她提到這次無須再遠赴印度，因為該位老師在內地多個城市包括北京、上海、廣州等地開設靈修課程，並強調這與信仰無關，自己上課仍需付費。

伊能靜日前在微博發文分享自己去印度修行的經歷，並鼓勵粉絲參加課程，被質疑涉傳銷。（網上圖片）

該篇文章寫明課程在各地的電話，伊能靜還強調與信仰無關。（網上圖片）

不過微博一出，隨即在網上掀起討論，更惹來網友的批評，有網友留言指出這類課程屬於傳銷，認為伊能靜作為一位公眾人物，不應該公開發布這種消息。更有人質疑舉辦這類課程的主辦方在內地屬於「邪教」，而且一堂課要價上萬且避稅，實屬違法。

有網民留言表示這類課程屬於傳銷，算是違法，認為伊能靜不應發布這種消息。（網上圖片）

隨後一個名為「中國反邪教」的組織在微博發文稱：「印度這個國家，似乎從來不缺少『大師』」，並附上一篇整理了印度邪教通過靈修課程洗腦的文章。而「中國警察在線」也在微博強調：「女生是可以去印度旅遊，但真的非常反對一個人去。」更加證實了這類課程似乎與邪教及傳銷有關。

事情迅速發酵，有網民表示「按照中國對邪教的定義，這個合一學院顯然具有邪教組織特徵，其在中國境內開展的任何活動都是違法的」。事後伊能靜刪除該篇文章，未有作出回應。

其實伊能靜近年將「米粒媽食堂」搞得有聲有色，今次發文受到網民鋪天蓋地的聲討。（微博截圖）