【大帥哥】演男寵「滿仔」獲激讚　爆肌黃耀煌：我鍾意女人㗎！

張衛健主演的壓軸劇《大帥哥》叫好叫座，劇情亦都越來越緊湊。日前講到狄奇（張衛健飾）為顯結盟決心，將羅義（徐榮飾）送入佘南（古明華）軍營「和番」，從而查探毒氣彈和娸娸（簡淑兒飾）的情報。當中佘南對羅義的表現大為讚賞，開始嫌棄身邊的男寵─滿仔（黃耀煌飾），令滿仔心生妒忌。當中劇情相當搞笑，更有不少網民激讚黃耀煌的演技，指他演男寵演得相當神似！

今年28歲黃耀煌2010年參加第24期無綫電視藝員訓練班入行後，被安排到娛樂新聞台做主播。2012年，機緣巧合被監製看中參演《金枝慾孽貳》，與黃子恆一同扮演「章和班生行」，從而開始由主持轉做演員。雖然多年來，黃耀煌參演過不少大大小小的劇集，但主要都是扮演不知名的小配角。如今，黃耀煌終於在《大帥哥》憑「滿仔」一角，受到網友關注。

黃耀煌飾演的「滿仔」佘南（古明華飾）的男寵。（電視截圖）

為了和羅義（徐榮飾）爭寵，滿仔去美容！（電視截圖）

黃耀煌接受《香港01》訪問時都表示相當感動，他更透露原本自己只是因為太欣賞張衛健，所以主動問《大帥哥》的統籌討角色：「當時知道張衛健返嚟拍劇，就好想同佢有一場戲，就算做路人甲行過都冇所謂，問統籌可唔可以幫我安排。之後統籌就話好呀，有一場做士兵，頭一集就好快死，你介唔介意呀？我話唔介意，就接咗。試完造型，導演冇啦啦行過就話，耀煌不如你俾我影張相，我覺得你好適合做一個角色，之後監製好快就安排我做滿仔呢個角色，之後先知我轉咗角色！」

因為太崇拜張衛健，膽粗粗向工作人員討角色。（IG圖片）

為了這個得來不易的角色，黃耀煌事前還刻意減肥：「因為嗰角色係男寵又食大煙，所以想自己塊面同身形都瘦削啲，所以除咗節食，每一晚都跑8公里以上。（減咗幾多？）15磅左右。」他更稱這個角色是入行以來挑戰最大：「算係呀，係我咁耐以嚟第一次有感情線，雖然對象係古佬（古明華）。而且，可以同我偶像張衛健做對手戲都特別緊張，佢轉數好快。同埋係第一次可以由頭到尾自己去設計一個角色，大家都好幫我，Dicky哥都有教我點嗲古佬！」

滿仔真人不知幾有男人味呀！（IG圖片）

睇下幾粗...隻手臂！（IG圖片）

可造之才呀!!!

在劇中黃耀煌演「男寵」演得似模似樣，不禁令人懷疑他現實中是否一樣柔弱，甚至有網友懷疑他的性取向，他就笑言：「我鍾意女人㗎！雖然拍嗰陣都有人問我係咪鍾意男仔，但我有女朋友㗎！（一齊咗幾耐呀？）三年幾啦，都好穩定，圈外人嚟。」的確，翻看黃耀煌的IG你會發現他名副其實是一名男人味超重的爆肌男，他更與許家傑和呂熙等人所組成的「爆肌團」。黃耀煌除了外形討好，對工作又如此認真，有熱誠，有望成為新一批上位小生。

真係好靚仔呀！（IG圖片）