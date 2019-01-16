【又有新限制】網爆廣電新規矩：男藝人上節目不可戴耳環

國家廣電總局（國家廣播電影電視總局）負責監管國內影視綜藝的等相關業務，繼限薪令、限娘（乸型）令、限古令等之後，廣電總局最近似乎又有新規定。

日前有影評人在微博曬出3張照片，分別是憑藉《偶像練習生》出道的林彥俊、王琳凱（小鬼）以及內地歌手井柏然，三人的耳垂位置都被圓形的馬賽克遮蓋，前兩位參與的是網絡綜藝節目《小姐姐的花店》，後者則是《演員的品格》。這位影評人在文中寫到：「廣電新規：男藝人上節目不可戴耳釘。」其後續指無論在電視台或者網絡綜藝，如果要戴便會進行高糊馬賽克處理。

網友們見到之後紛紛表示不合理，在評論區引起很大哄動：「有病吧！性別歧視」、「這是要回到解放前嗎」、「廣電長期致力於給文化建設拖後腿」，也有零星網友支持這個規定：「我覺得男的戴耳釘很娘（乸型），早該如此」，還有一批網友直接反諷調侃，「要不要男生剪寸頭，女生不准留長髮」、「以後女藝人裙子過膝」等等，好氣又好笑。

其實廣電總局不是第一次對藝人的外在進行「處理」，曾經有女藝人因染了粉紅色頭髮，導致頭部被key上一個七星瓢蟲的貼圖，十分怪異；而在綜藝節目《這！就是街舞》中，所有參賽者的紋身亦被打碼。

在內地綜藝節目《高能少年團》中，蔣瑤嘉曾因粉紅色頭髮慘被打碼，頭上被key七星瓢蟲貼圖。（視頻截圖）

此外，不少網友也表示很多時候都看不見公布的法令，不知道是真是假，當中有部分網友指一些比較敏感的不成文規定，都是通過打電話通知，沒有正式文件，如果你問，對方肯定說沒有，但是違規就一定會罰。

對於這個新規定，在國家廣電總局的官網上並未查閱到，所以還不知道是否有此規定亦或是內部規定，也可能是節目為了避免植入廣告等其他原因。

點擊下圖一覽鍾意戴耳環的男星：