【友枱VIP】談七魔女離巢後成軍　文頌嫻：當時埋頭拍劇冇得交流

文頌嫻（Annie）今日（16日）到灣仔支持好姊妹周家蔚，為其主持的ViuTV節目《友枱VIP》擔任嘉賓，Annie指「七魔女」中以家蔚的廚藝最厲害，由於她師承媽媽，因此Annie亦曾向周媽媽請教下廚秘技：「有一次媽咪叫煮飽魚，我便請教周媽媽，由零開始煮了十幾日，最後算是合格。」

「七魔女」四缺三現身，始終湯盈盈身在「友台」，很難齊腳公開露面。（黃國立攝）

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Annie指女兒已入讀小一，功課量越來越多，她亦要抽時間指導女兒，因此仍未有計劃重回拍劇：「自己未Ready，應該說沒有人主動搵我，始終女兒在（天秤）另一邊，暫時沒有事物令我覺得可以暫時放下她去做。」Annie又指姊妹們都好厲害，可以分心照顧家庭及事業，而她自己則只能專注於「母親」這個角色。

文頌嫻指TVB時期只顧拍劇，根本沒時間與身邊人深交。（黃國立攝）

昔日曾在亞視及無綫電視成為一線女演員，更被封為仙氣女神，但到06年決定離巢，Annie表示：「因為覺得自己一直在電視台保護下成長，加上有機會找上門，便選擇在當時離開。」Annie透露會在節目重提昔日在TVB的時光，對於內容她大賣關子，笑言握有很多周家蔚的秘密。

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「七魔女」四位成員難得聚首，問到TVB時期的姊妹情，Annie說：「當時大家都埋頭苦幹去拍劇，真係冇時間交流，到離開之後，我哋才有機會真係認識同了解，這一班姊妹就是乜都傾，唔會計較、有義氣，互相扶持才會到今日。」