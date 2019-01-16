【友枱VIP】三歲囡Gaibe勁黐身　姚樂怡唔敢諗幕前：旅行都唔去得

姚樂怡（Sherming）今日（16日）到灣仔參與由好姊妹周家蔚及劉永健主持的ViuTV節目《友枱VIP》錄影，Sherming直言是抱住品嘗家蔚好手勢的心情到場，因自己不擅長烹飪，平日交由老公下廚，而他最愛菜式是牛扒：「老公煮食好叻，我仲建議佢開餐館，佢可以買到成個雪櫃都係牛扒，凌晨三點想食就起身煮來食，婚前已經有咁嘅習慣，搞到我身形都好難維持。」

Sherming笑言會與文頌嫻及周家蔚聯手向梁靖琪催婚。（黃國立攝）

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Sherming婚後退出幕前專心照顧三歲囡囡，她指女兒已入讀K3並學習獨立，成為她的一大課題：「囡囡好鍾意跳舞，睇兒童節目會跟住跳唱，所以我帶佢去音樂學校，第一次帶佢去學校上50分鐘堂，我偷走後喊足40分鐘。最近再帶佢去有進步，可能讀書後獨立啲，但早排放假喺屋企多，最近返學又有點扭計。」

時間上相對自由，不過Sherming直言未有機會甩身，更是有苦自己知：「囡囡同我係同床瞓，有時等佢瞓咗我又起身做自己工作，佢經常半夜醒咗便抱住我，又拉我手抱住佢，抱得很緊的，她又幾大力，要頭貼頭好似情人咁，搞到我肩膀位被拉到有點勞損。」Sherming直言有點辛苦，但想到女兒長大後是另一回事，現在會好好珍惜女兒的冧招。

Sherming直言享受湊囡及個人事業，因時間難兼顧，暫未有計劃做幕前工作。（黃國立攝）

問到老公可有分擔？Sherming笑言：「囡囡成日會no no daddy，搞到老公都有點不開心，但只要女兒間唔中叫他一聲，佢就冧到放低晒。（有機會做多啲幕前節目？）今次都係撐姊妹家蔚，有時我都問自己，係咪旅行都唔去得，所以返幕前都係難事，加上我仲有活動統籌工作。」