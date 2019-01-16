【鬢邊不是海棠紅】佘詩曼新劇做黃曉明老婆：佢好有風度！

佘詩曼（阿佘）今日（16日）到時代廣場為新年展覽擔任揭幕嘉賓，日前因吃火鍋時被網紅認出並一起直播，惟直播時濾鏡太重令阿佘五官突變而成為全城熱話，她笑說：「我自己嚇一嚇，我未見過自己咁嘅樣！唔係個個都適合尖下巴、好大隻眼咁樣，我諗我都唔係好適合，哈哈！」

阿佘表示上年學整蘿蔔糕不太成功，今年會再次挑戰。（黃國立攝）

繼《延禧宮略》後，阿佘再次與編劇于正在新劇《鬢邊不是海棠紅》合作，她透露近日剛剛入劇組，在劇中飾演黃曉明的老婆的她表示這個角色與之前在《延禧宮略》所飾演的嫻妃有很大反差，更大讚拍檔黃曉明：「其實我同佢拍咗一日咋，不過佢好有風度！」《鬢邊不是海棠紅》改編自網絡同名小說，以30年代民初為故事背景，劇中兩個男主角黃曉明和尹正更會上演淒美感人的「男男之戀」。

編劇于正日前在微博公開阿佘與黃曉明的劇照。（于正微博）

由於忙於拍劇，阿佘還未知道今年農曆新年能不能回香港渡過：「我梗係想喺香港過喇！但而家要等通知，希望可以爭取到留喺香港食團年飯同埋過年初一！」

日前在《微博之夜》上奪得「微博年度女神」，阿佘謙稱：「唔敢當！」（黃國立攝）

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