【10YearChallenge】明星中伏被收集衰老數據　醒目藝人洞悉真相

近日Facebook及Instagram興起「10 Years Challenge」熱潮，玩法是Post出自己10年前與現今的對比照，並hashtag #10YearChallenge，更有不少藝人紛紛參與，博得粉絲大讚保養得宜，青春常駐。但這股風潮背後，卻有人懷疑是用來收集數據，讓人知道10年來人們的樣貌老化程度，一窩蜂仿傚的網民，隨時中伏。

馮盈盈入行後多了星味，以前就充滿青澀味。（IG圖片）

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10 Years Challenge熱潮，由明星至普羅大眾，紛紛趕上這個網上遊戲，Post出自己10年前及現時的照片，10年歲月樣貌少不免有點變化，看到舊照除了笑餐飽外，原來也有陰謀隱藏其中，就是有心人刻意製造這股熱潮，用來收集10年間網民的老化數據，雖然網民早已將相片上載於FB及IG內，但現時的玩法由網民自發性Post相，無疑準確方便得多，亦節省了不少時間，而這些人們老化數據，正好為不同的公司，在不同範疇營造商機。

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張繼聰十年變化，就係變成大隻佬。（IG圖片）

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或許有人會質疑，既然相片早已放上網，何必再搞這種「10 Years Challenge」的把戲。其實網民為了突顯10年前後的分別，可能會將沒有數碼化的相片掃描後再放上網，無形中又多了大批數據。至於Profile的相片，不少人也是放上小孩、寵物，甚至花草風景，根本不會放上自己頭像，現時自願Post相，在趕上風潮之餘，可能已經紛紛中伏，懵然不知。

森美有玩遊戲，卻又不怕被收集數據。（IG圖片）

不過也有人持相反意見，原來這些樣貌變化的數據，對警方尋找失蹤兒童，也有著甚大的幫助，可以用電腦推斷出失蹤兒童的未來成長變化，也並非只是一味的商業用途。雖然有機會被收集個人數據，但明星及網民也甘之如飴，在眾多藝人之中，唯獨一位相當醒目，一方面參與遊戲，卻不會被收集數據，他就是商台DJ森美，他上載了自己的10分鐘前後分別的相片，更留言「唔洗等十年先有改變啦，朝頭早起身梳洗前同梳洗後，十分鐘都夠大分別啦！」能夠洞悉「10 Years Challenge」背後隱藏的陰謀，藝人中只有森美一人。

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