陳柏宇自爆細個太多嘢講被罰　唔怕囡囡學足佢咁煩

陳柏宇（Jason）今日（17日）在《KKBOX香港風雲榜發布會》上奪得「十大風雲歌手」獎項，今年八月推出的《認真如初》更連續三星期登上「本地新歌週榜」的冠軍，其中更有一位用户足足播放超過3500次，令Jason又驚又喜。

陳柏宇（Jason）、張敬軒、李幸倪（Gin Lee）及曾樂彤今日（17日）出席《KKBOX香港風雲榜發布會》。（陳順禎攝）

他笑言這首歌特別「旺」財，所以播放率這麼高並不出奇：「有間cafe發現播呢首歌嘅時候生意會好好多，佢話佢試過播其他歌手，係唔得嘅，但播返呢首啲客又嚟返！」

Jason表示自己從來不會單曲循環播自己的歌，最近正不斷喪聽林二汶的歌。（陳順禎攝）

Jason表示囡囡Abigail快將四個月大，現正在牙牙學語的階段：「佢每日都講好多嘢，又大粒咗，真係超過癮！」有不少網民覺得Abi和Jason一樣講很喜歡說話，他笑說自己小時候的確是「口水多過茶」，更曾因太愛說話而被罰：「我小學嘅時候講太多嘢，老師每日臨上堂之前畀十分鐘我企喺班房面前講！咁我就講前一日卡通片嘅情節！」他笑稱囡囡多說話是好事，不會嫌她講太多。