張敬軒準備唔戴口罩勇闖年宵：物色緊舖頭可以客串吓

張敬軒今日（17日）出席首屆「KKBOX香港風雲榜」宣傳活動﹐對於是次活動﹐軒仔表示非常期待：「我都有睇過台灣嘅版本﹐每年台灣嘅歌手都會將呢個音樂會做到好似『MAMA』（韓國音樂頒獎禮）級數嘅頒獎音樂會﹐好犀利﹐無論燈光效果同歌手嘅表演都會重新編排。今次香港風雲榜我都會參與當中﹐我會好好準備。」

軒仔表示在網絡方面要好好向同場的歌手曾樂彤學習﹐因為她又會拍片和剪片等等「一條龍」﹐非常厲害。（陳順禎攝）

快將踏入豬年﹐軒仔又會否有一些賀年活動去給粉絲一個驚喜呢？他透露以往行年宵花市都會戴帽和口罩﹐今年就想有「新搞作」。他說：「今年就想睇下可唔可以喺其中一個舖位度客串去賣下野﹐因為我都好鍾意做售貨員﹐依家就物色緊有邊啲舖頭係可以畀我客串吓。」看來粉絲們要期待一下了。

軒仔覺得自己處於這個時代中游的歌手﹐要努力去找到屬於自己的新平台。（陳順禎攝）

被問到軒仔早前曾提及想做「網紅」﹐進軍Youtube界﹐對此有什麼計劃呢？他說一直以來拍片的目的都要希望能令自己和大家開心。他笑言：「我話想做（網紅）啫﹐想做就做到咩？今年主要都想做多少少網上嘅Content，又唔會刻意話搞笑﹐反正大家睇得開心我又拍得開心﹐例如我2018年拍嘅片﹐我覺得有啲都幾無聊嘅，但自己拍得好開心﹐咁我希望2019我繼續做一個『開心之星』啦！」

軒仔對於即將舉行的風雲榜音樂會表示期待。（陳順禎攝）

而軒仔又有沒有KOL偶像呢？他則表示是瓊姐﹐「瓊姐真係要風得風﹐要雨得雨﹐佢可以帶動到一個潮流或者一個話題﹐我哋行內好多時講野都會話『瓊姐話乜乜乜……』﹐呢啲咪KOL囉﹐Key Opinion啊嘛﹐佢自己畀出嚟嘅意見可以成為某一個時候嘅話題﹐我哋就無咁嘅能力喇﹐所以真係勁啊。」他也笑說﹐如果今年有「我最喜愛KOL」選舉﹐他必定會投瓊姐一票。軒仔最後還補充﹐「盡量唔好激嬲瓊姐啊﹐畀佢『加冕』都幾慘。」非常搞笑。