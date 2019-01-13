【勁歌金曲2018】大贏家張敬軒奪5獎：過去一年遇到很好的團隊！

張敬軒在昨晚（12日）舉行的《勁歌金曲頒獎典禮2018》中，憑《缺》、《天才兒童1985》、《百年樹木》奪得三項勁歌金曲奬，後又奪得最受歡迎男歌星，更憑《百年樹木》奪得勁歌金曲金獎，成為全晚最大贏家。軒仔表示：「好開心嘅，今年係好豐收嘅一年，雖然入咗樂壇好多年，但每次參加頒獎禮嘅時候，每一次有機會可以攞獎，可以上台唱歌都依然好感恩。」

張敬軒謙虛表示其實每年可以持平，維持去年成績就已經好了。（葉志明攝）

軒仔又對身邊的團隊表示謝意：「今年（2018年度）我遇到好好嘅團隊，好好嘅歌，好好嘅同事，又好好彩可以拍到好開心嘅影片啦，好多好多經歷令今年好豐盛。就算冇獎盃嘅肯定都好，都已經係好豐富嘅一年。」

張敬軒覺得樂壇有競爭是好事，樂迷就會成為最大受益人。（葉志明攝）

說到2019年的計劃，他亦有事宣布：「今年我就會暫別樂壇啦，正式向YouTube界發展，做一個網紅，希望！唔知紅唔紅，希望唔係網黑。我覺得網上平台係我哋全新嘅一個舞台，我唔會稱之佢為一個陣地，其實係一個舞台，所以好希望喺2019年再有多啲同音樂有關嘅（影片），唔好成日淨係識得拍埋曬啲Low-tech科幻片，我都想真真正正做一啲同音樂有關嘅嘢。」表現了他對音樂的熱愛。