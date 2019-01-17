瀧澤秀明正式成為尊尼子公司社長　全力培養國際化藝人

由喜多川Johnny成立的「尊尼事務所」過往捧紅過無數日本男星，包括木村拓哉、山下智久、嵐、關8等，但隨着社長年事已高，去年有消息指他將其管理旗下藝人的工作交由瀧澤秀明接任。最近瀧澤秀明正式成為尊尼事務所新開設的子公司「Johnny's Island」社長，負責旗下300名練習生的培養及發掘新人。

瀧澤秀明正式成為尊尼事務所的子公司「Johnny's Island」社長，負責培養及發掘新人。（IG圖片）

去年9月尊尼事務所宣布瀧澤秀明引退的消息，他退居幕後之後將會跟隨喜多川Johnny學習提拔新人和管理藝人事務，專門負責培養和發掘新人，今後不再有幕前演出，令一班粉絲深感不捨。而瀧澤秀明在引退前拍攝的電視劇《孤高的手術刀》，就成為他的最後一部作品。

瀧澤秀明的新劇《孤高的手術刀》日前正式開播，這是他引退前的最後一部作品。（IG圖片）

13歲就加入尊尼大家庭的瀧澤秀明，外型清秀演唱俱佳，深受觀眾喜愛和支持，他與今井翼組成的「瀧與翼」也大受歡迎。其實瀧澤秀明在做藝人的時期，就已經經常關心提攜後輩，與很多同公司藝人有很好的交情。他亦深得社長喜多川歡心，有意培養他成為接班人，所以由幾年前開始，瀧澤秀明已經開始幫部分藝人安排工作，直至去年宣布引退，並在日前正式上任。

瀧澤秀明與今井翼組成的「瀧與翼」大受歡迎，可惜組合去年宣布解散。（IG圖片）

「Johnny's Island」目前旗下有12個團體，包括300多位練習生，瀧澤秀明上任後將組合「Snow Man」由6名成員增加至9名，加入向井康二、目黑蓮及村上真都Raul。他更會擔任SixTONES、Snow Man及Travis Japan三月橫濱公演的製作人，未來還會推出更多計劃，包括網絡節目、多樣化的演出活動、周邊商品商店等，希望打造出能夠走出日本，更國際化的尊尼藝人。

瀧澤秀明將「Snow Man」由6名成員增加至9名。（網上圖片）

對於瀧澤秀明正式擔任社長，日本粉絲反應激烈，為他加油打氣，而內地網友更形容為「霸道總裁上線」、「最帥社長」、「這是什麼偶像劇劇情啊」。由歌手、演員再到公司社長，瀧澤秀明今年即將迎來37歲，果然是年輕有為！

「最帥社長」這個名真是當之無愧！（網上圖片）