【大帥哥】高層開到口想開拍續集　張衛健：醖釀咗呢個角色三年

張衛健(Dicky)主演的無綫重頭劇《大帥哥》，一眾演員昨晚（17/1)出席在將軍澳電視城舉行祝捷晚會，劇集播到第二十四集7天跨平台總收視觀眾人數達31.8點，共有2,081,000萬人次收看，上星期劇集經已播完，有民網希望再拍續集，台上助理總經理曾勵珍開到聲想張衛健拍續集，但健仔又點諗呢？

張衛健表示要演一個角色，事前要做很多準備功夫，情緒上需要時間醞釀。（陳順禎攝）

Dicky坦言：「真係唔知，其實一個角色需要醞釀，好似大帥哥呢個角色我私底下我花咗成兩三年時間去醞釀呢個角色，我都唔記得咗邊年邊月邊日，心諗如果做咗軍閥我可以點樣演呢，如果演呢個軍閥遇到其他嘅軍閥嘅時候我又要點樣演呢？又要諗點樣喜劇嘅感覺帶畀觀眾，係有好多細緻嘅嘢要諗。」《大帥哥》劇集在香港高收視，內地口碑勁，Tvb有冇同你傾再拍續集？Dicky笑言：「頭先佢係台上講我唔知架，唔知佢有冇搵公司啲同事傾呀！」

張衛健表示Tvb仍未接觸商談拍續集事議。（陳順禎攝）

此外，Dicky透露農曆新年節日都唔知點過，周旋三個女人之中，大為頭痛：「喺戲裡面我煩三個女人啦，喺私底下我要煩三個女人，我阿媽，我老婆同我外母，我外母同老婆會喺北京過年，我阿媽年紀大，如果帶佢去北京過年，佢會頂唔順會覺得好凍，外母年紀又大，無謂要佢舟車勞頓嚟香港過年，我解決唔到，就嚟過年我唔知點算！」