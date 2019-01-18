【大帥哥】蔡思貝情深演技牽動網民心： 喊不等於好戲

由張衛健、洪永城、蔡思貝領銜主演的無綫劇集《大帥哥》大受歡迎，一眾演員日前出席在將軍澳電視城舉行祝捷晚宴。劇中章沅婉（蔡思貝飾）與大帥哥（張衛健飾）有多場感情戲，其中一幕講到思貝知道殺父仇人真正凶手是狄奇大帥哥之後爆喊，演技備受到網民一致讚好。蔡思貝接受《香港01》記者訪問時說：「其實成套《大帥哥》觀眾都話好喜歡章沅婉呢個角色，可能係平時啲觀眾只見到我比較Cool嘅一面，又可能係第1至20集我啲情緒都好平淡，20集之後就講返我嘅身世，我阿爸嘅死同大帥哥殺咗我爸爸，先至多咗情緒起伏嘅戲啦。咁所以可能近大結局，啲觀眾先睇到我情緒嘅戲份。我覺得易喊唔等於好戲，然之後感動到觀眾，用我眼淚感動到人先至覺得開心。」

蔡思貝今次憑《大帥哥》章沅婉一角，演技大有進步，深受視迷喜愛。（陳順禎攝）

蔡思貝在劇中這句對白：「好多謝您係我生命裡出現過」，再加上演戲入目三分，這場感情戲連張衛健每次聽到都會大為感動，大讚有水準。「其實拍梗呢場戲，連導演都係場邊感動到喊，我當時用咗呢半年時間，同大帥哥經歷嘅畫面，正正用返呢啲材料入戲，自自然然有晒感情。」會唔會再拍續集？「其實大家都有講，如果開乜嘢題目，最梗要大帥哥吹雞，我都就係ready，其實佢每一次拍完都搞盡腦汁，所以相信佢需要一段時間恢復狀態。」

劇集《大帥哥》一眾演員今晚出席在電視城舉行的祝捷晚宴。（陳順禎攝）