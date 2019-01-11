【大帥哥】張衛健點只識搞笑　感情戲幕幕催淚！

張衛健主演的《大帥哥》不知不覺已經大結局，劇中除了加入不少喜劇元素外，亦加插了不少人生道理，富有深度。相信很多觀眾都對《大帥哥》十分不捨，更希望張衛健能夠繼續拍劇！《大帥哥》劇情峰迴，當中集集都有不少難忘場面，叫人深刻，以下就嚴選了十大不可錯過的場面，讓大家再回味一下！

1. 3分6秒一鏡到底

張衛健與「艾妞」楊秀惠、「天嬌」譚凱琪、曹永廉以及李嘉挑戰3分6秒一鏡到底，絕對是心機之作。劇情講到張衛健周旋於兩位姨太太輪流爭寵之中，令張衛健不得不在兩房之間安慰，隨著張衛健腳步在兩女房間出出入入、急促的對白，令人身歷其境煩躁指數急升！

據知這一場戲是由張衛健親自提出！（電視截圖）

2. 狄奇教天嬌做戲

這場張衛健戲中教人做戲，看得令人嘆為觀止！雖然天嬌七情上面，更出動真眼淚攻勢，但仍被張衛健嫌感情未到最高點。由他親自示範一幕，全情淚汪汪講對白，到最尾一句對白才把真眼淚流出，連女人戲都演得如此收放自如，掌聲！

Dicky的演技發揮淋漓盡致！(電視截圖)

3. 狄奇使出不爛舌動村民參軍

這埸戲由張衛健個人講足兩分幾鐘，不但沒有令人感到沉悶，更令人覺得張衛健魅力十足，大家覺得能否和前美國總統奧巴馬比一比？

Dicky魅力指數爆燈！(電視截圖)

4. 寧做雞頭不做鳳尾

張衞健帶領軍隊進攻，講出口號：「寧做雞頭不做鳳尾！」，振奮人心之餘又不失情義，大帥果然係要咁做先得！

大帥哥有情有義！(電視截圖)

5. 沅婉學狄奇風格求婚

劇中張衞健死期只剩一天，沅婉（蔡思貝飾）跟着到監房對狄奇坦白心意，還迫他與自己結婚一幕又搞笑又感動。不得不說，在張衞健調教下，蔡思貝的演技已經進步很多了﻿！

果然是近朱者赤！（電視截圖）

6. 天嬌同狄奇講數

天嬌被揭發是間碟，不但沒有害怕反而威脅張衛健一幕看得令人心寒！譚凱琪變起臉上來，相當之奸，奸到噴曬汁！

天嬌果然好戲！(電視截圖)

7. 佘大帥睇中徐榮

這場三角戀hehe味勁濃，相當搞笑，看得觀眾笑到肚痛！當中飾演男寵滿仔的黃耀煌演技亦備受讚賞，他真人更是一名超man大隻佬，反差超大，果然強！

黃耀煌飾演的「滿仔」佘南（古明華飾）的男寵。（電視截圖）

8. 馬炭殺死兄弟羅義

魔化的馬炭（洪永城飾）連兄分都不放過，羅義（徐榮飾）成為馬炭槍下亡魂，實在令人睇到眼火爆！羅義可唔可以返生呀？

編劇點解你咁殘忍?(電視截圖)

9. 張衛健反擊前的一滴眼淚！

命注定，運難卜，三衰六旺好難捉！張衞健的神級演技看得觀眾同樣心痛，難怪大少網民都指「還張偉健一個視帝﻿」！

一聽呢句對白，已經叫人眼濕濕！(電視截圖)

10. 狄奇傷心天驕之死

張衛健除咗擅長演喜劇，感情戲一樣令人震撼！張衛健見到天嬌被殺，表情和眼神真的是演技大爆發，十分讓人催淚，冇咗天嬌的結局永遠不是大團圓結局！

還張偉健一個視帝！(電視截圖)

當然精彩場面又豈止十場，張衛健這次拍劇的確帶了不少美的回憶給香港觀眾，希望《大帥哥》絕對不是他的收山之作，而是回來香港試水溫！