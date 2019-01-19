【這！就是街舞】王嘉爾為臨時退出公開道歉　網友：永遠支持你

2018年初，由易烊千璽、黃子韜、韓庚、羅志祥擔任隊長的舞蹈競技節目《這！就是街舞》在優酷播出，將小眾文化推向幕前，令街舞走入大眾視野。原本王嘉爾（Jackson）會擔任其中一名隊長，但臨時反水，參加了愛奇藝同類型節目《熱血街舞團》。

王嘉爾有份參與的《熱血街舞團》在《這！就是街舞》開播不久之後緊隨其後推出，當時兩大網絡平台還在微博正面交鋒，競爭相當激烈。（VCG）

17日晚，Jackson通過工作室官方微博「TeamWang嘉爾工作室」貼文道歉，承認當時的處理不當：「2018年初，由於我自身和當時團隊的問題，在已經與平台達成合作意向之後，我和當時團隊臨時取消了錄製計劃，沒有參與平台《這！就是街舞》節目，當時引起了非常不好的影響，並且嚴重干擾了平台街舞節目的籌備，對於由此造成的諸多負面影響，再次我鄭重地向平台用戶、節目組及支持我的粉絲道歉。」

除了書面致歉之外，Jackson還附上一條短片，他以全黑打扮出鏡，表情嚴肅，鄭重地說：「作為一個藝人來說，認真負責的態度是前提，不管是什麼因素引起這個問題，這些負面的影響，我都想在這裡（說），我本人非常非常對不起，非常非常抱歉，以後我和現在的團隊，一定會認真地去考慮每一步，希望未來可以帶更好的作品給大家，在此想再說一次，非常非常抱歉！」一邊說一邊向大家敬禮。

事隔一年，Jackson在微博公開道歉，承認臨時取消錄製《這！就是街舞》。（微博截圖）

事隔一年公開道歉，網友們見到之後，都紛紛留言表示支持，為Jackson打氣加油，並期待他的新節目、新作品；不過也有網友認為「不參加就算了，還要去對手的同類節目，這是大忌」、「問題是你不參加同類型節目，人家不會罵你，但是你參加競爭對手的同類型節目就不太好！」等，認為Jackson參加《熱血街舞團》的行為欠妥。