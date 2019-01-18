傳楊冪欲爭奪小糯米　劉丹減產陪孫女準備迎戰爭撫養權

劉愷威和楊冪在去年冬至宣佈今年已正式簽署離婚協議書，和平分手，結束五年婚姻。雖然二人透過經理人公司發出聲明，將共同撫養女兒「小糯米」，但近日就爆出楊冪打算爭奪女兒的撫養權，更有傳爺爺劉丹不得不減產，態度非常堅決的要爭奪孫女撫養權！

劉愷威和楊冪結婚當日，劉丹笑到見牙唔見眼！（圖片來源：視覺中國）

抱孫當日就更加唔洗講！（圖片來源：視覺中國）

自「小糯米」出生後，楊冪就極速復工，繼續投入演藝事業。由於父母長期在內地拍戲，而「小糯米」就一直在香港生活，起居主要由劉丹夫婦負責照顧。「小糯米」半歲大就開始上幼兒班，每天都由爺爺奶奶接送。而在娛樂圈拍劇50多年的劉丹，直到現在都是年中無休，但報道就有指他害怕孫女的生活節奏被打亂，也怕家事影響拍攝，所以就第一次叫《愛回家》的監製與編輯將他的戲份減少，讓他有更多時間留在家裡，陪伴孫女。對此，劉丹接受《香港01》時就稱：「唔講喇，唔講喇！」

如果丹爺減產...相信好多觀眾都唔會習慣！（圖片來源：視覺中國）

雖然「小糯米」一直由爺爺奶奶照顧，但楊冪始於是媽媽，她要爭奪撫養權的話，劉丹夫婦作為爺爺奶奶，恐怕冇得爭。但相信楊冪亦不忍女兒與爺爺奶奶分開！