劉愷威楊冪離婚　敵不過七年之癢　還是愛情最終只能無奈變友情？

劉愷威、楊冪結婚五年，近年不時有傳聞指二人離婚。最終二人共同發聲明表態，結束五年婚姻同時，亦將夫妻關係「降格」為朋友。

楊冪透過工作室發聲明，於2018年已正式與劉愷威離婚，將共同撫養女兒。(vcg)

楊冪與劉愷威這一對，未必是大家羨慕的童話愛情故事，但也確實開過花、結過果，最終也敵不過七年之癢，無緣走到白頭。二人於拍劇定情，2011年因劇集《如意》而相戀，2013年先於內地領證，翌年於香港註冊並在峇里島舉行小型婚禮，同年誕下女兒「小糯米」非常溫馨。不過二人近年聚少離多、不斷傳出婚變，先後有楊冪產後復工與內地演李易峰有疑似親密接觸，劉愷威也曾被傳出軌，二人終於2018年12月22日，由楊冪的工作室發聲明，正式確認離婚。

「雖然不再以夫妻關係共同生活，兩人今後也將以親人的身份共同撫養孩子,同時以朋友的身份真誠地祝福彼此的未來。」 聲明節錄

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戀人無緣走到最後，只要有跑過愛情長跑的都會知道，所謂的第三者，往往未必是主因。聲明中左一句「親人」，右一句「朋友」，其實相當刺耳。不知何時，大家會以變成「親人」解釋一切不再愛慕的理由，這次反倒是楊冪的聲明夠坦白，將這段關係正式降格為「朋友」。

筆者未結婚，也未有孩子，不知道離婚夫妻之間，是否真的可維持一種戀人以上的親人關係。但也知道戀人們、甚至結合成夫妻，卻親切得只似朋友，那樣的感情或許真的走不遠了。從來，不只「當兵」有「Friend zone」，愛情中也是有，不管你們走到哪階段。

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（《500 Days of Summer》劇照）

筆者最愛跟友人在餐廳玩「看人」的遊戲。等待食物時，我們便東將西望找目標，最愛就是那一雙雙的男女。那一對時時有意無意觸碰對方，卻又羞澀地徹退，應該是在曖昧？旁若無人，摟抱在一起沸沸騰騰的，我們笑說：「說不定一起才三個月！」男與女在街頭吵了起，我們置身事外道：「男的早晚都要道歉，何不早點？」

這些答案無法證實，只能半信半疑，唯一能肯定的，便是那一雙雙低頭看電話的男女，互不交流，定是拍拖多年的情侶。我們立誓：「要不分開，也不是淪為那樣的情侶。」躲在屏幕後，也似是躲開了相對無言。

但若身為局中人，又怎知道自己是不是已淪為對方的「朋友」？

愈來愈少甜蜜「小動作」

（《Happy Anniversary》劇照）

所言的甜蜜接觸，不意旨床上活動，而是那些傻氣卻又微不足道的「小動作」。

當二人都熟悉了大家以後，會否忘了當初即使甚麼都不做，直勾勾盯着對方雙眼，也覺甜蜜呢？又曾否記得當初約會，摟抱着不想別離，於是在街上牽手走了一圈又一圈呢？又或是那套專屬二人的身體語言，他愛把頭枕在情人的頭上，或她只要抱着男友的手臂，便覺幸福得很。可是，若淪為「密友」，大概這一切「小動作」都變得沒有緣由了。怪不得有次友人笑說說：「沒有性關係，也甜蜜如常的，才是真愛！」

你的愛人把你形容作家人、朋友

這大概是最明顯的，就是你的伴侶覺得你的所有都很好，好得沒有了高低起伏。能當伴侶是家人、朋友當然好，但也絕不能只把他們當朋友、家人愛錫。

若伴侶即管以「家人」、「朋友」來介紹、稱呼或稱讚你，而完全沒有情侶間的甜蜜稱呼，那麼很大可能二人已沒了當初的吸引力了。

拍拖永遠是「團體活動」

（《When We First Met》劇照）

筆者覺得，健康長遠的關係，當然要認識對方的知己好友。但若二人拍拖，總是邀請朋友們參與，甚至覺得這樣更快樂，那麼便有問題了。

有時候，一夥人一起玩，或許確是更有趣，但若連週年晚飯也這樣，或許是身體出賣了他／她：「二人一起的時光，很沒趣呢。」

假使你覺得你們關係已接近「Friend zone」邊緣，先不要絕望，或許下列「急救方法」可以幫到手---->

海不枯，石不爛，感情卻始終都會由濃轉淡。只是，有些人昇華成了親人，有些人卻成了朋友。但若能修成半生緣份，臭味相投，朋友也好，情人也好，有這麼一個人，也值的慶幸的。

Sources：Psychology Today, Lifehacks