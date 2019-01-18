【小姐姐的花店】小S搞亂檔被批態度敷衍　網友：以後不看了

近年積極在內地發展的小S（徐熙娣），相繼主持了《姐姐好餓》、《真相吧！花花萬物》等大大小小的節目，不過相比起之前她與蔡康永拍檔主持的《康熙來了》，似乎口碑及話題性都遠遠不及。最近她與歐陽娜娜、宋佳等拍攝的真人騷節目《小姐姐的花店》在內地熱播，但小S在節目中的表現卻被網友質疑，更有網友狠批她態度敷衍。

《小姐姐的花店》在內地熱播，身為店長的小S率領一眾嘉賓在意大利經營花店。（微博圖片）

內地近年有不少以經營店舖為主題的真人騷節目，包括《中餐廳》、《親愛的客棧》等，而《小姐姐的花店》就由小S率領一眾嘉賓在意大利開花店。在最新一集節目中，花店接到了一單大生意，小S和幾位拍檔負責幫一間婚慶公司佈置場地。身為後輩的歐陽娜娜和林彥俊，一心一意準備手頭上的工作，而小鬼王琳凱雖然對花藝不精，但都主動幫忙打掃，幾位年青一輩認真負責的態度大獲好評。

歐陽娜娜和林彥俊認真的態度獲網友大讚。（影片截圖）

不過小S和宋佳卻在一旁飲茶聊天，甚至還指手畫腳提意見，但因為對花藝不熟悉頻頻添亂，惹來網友批評她完全無心經營花店。甚至有網友表示這個真人騷節目效果太真實，完全將小S喜歡指揮別人的一面表露無遺。其實小S日前出席活動時，曾透露和大S（徐熙媛）討論過想退出娛樂圈，但又想趁還有觀眾喜歡的時候，再拼一下，有機會賺錢就賺。有網友指出她錄製節目完全是為了高額酬勞，純粹賺錢，更批評她在節目中的表現實在不夠敬業，應該在後輩面前做好榜樣：「這不是敗好感是什麼」、「他們就是錄節目，錄完了事」、「態度太差了，以後再也不會看小S任何節目了」。

小S和宋佳在大家忙的同時，卻在一邊飲茶聊天，被指態度敷衍。（影片截圖）