自爆拍新戲幾乎浸死搞喊唐季禮　成龍：可以回來見你們不容易！

64歲的成龍是圈中出名的「拼命三郎」，多年來為拍打戲受傷無數。工作繁忙的他，日前一落機便馬不停蹄趕往內地湖南衛視春晚發布會，被問及過年時常會做的事時，成龍坦言自己最討厭過年過節：「因為都收工了，沒有人陪我。我最喜歡的就是工作，工作對我來講我覺得很開心，每天可以見到一大堆人，一有假期我就很無聊。」此外，對於成龍來講，不是一定要到特定的節日，才去做應節的事，他稱每日都是父親節、母親節，雖然不知道父母的生日，但並非不孝，而是他將每一日都當作父母的生日。

成龍日前出席內地湖南衛視春晚發布會，坦言自己是工作狂，最討厭過年過節，因為大家都放假。（視頻截圖）

發布會上，成龍向大家問候，送上祝福之餘，還一再強調「沒有什麼比身體健康更重要」。不講不知，原來早幾日他拍攝唐季禮新戲時遇到危險，差點命喪黃泉：「我這次可以回來，跟你們站在這裡見面很不容易，你可能前兩天就看見一個消息『我消失，我走掉了（逝世了）』。」當時主持人還笑言「假消失」，成龍續指：「真的不騙你，在那一剎那，唐季禮在岸上都哭了，在那大叫，我差點淹死。」雖然經歷過不少驚心動魄的時刻，但成龍依然忍不住感歎「人就是那麼脆弱，就這樣走了」。所以他很感恩，亦很慶幸如今可以再同大家見面，並多謝父母在天之靈保佑自己。

網友們也紛紛留言慰問，希望成龍注意休息，注意安全。