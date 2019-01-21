《Punisher》爛番茄近滿分　撕開超英「花紙」悍衛正義拳拳到肉

《MARVEL'S The Punisher》 Season2（《漫威制裁者》第二季）在1月18日就已經靜悄悄地播出，基於第一季空前的好口碑，大家都對第二季充滿期待。由Jon Bernthal飾演的反派英雄Frank Castle，亦即是主角Punisher（制裁者）全家人慘遭殺害後，遭到追捕再開始復仇大計。最後一集更在衣服上油上標誌性的「骷髏頭」，代表正式成為「制裁者」，打戲拳拳到肉，真是看得人大呼過癮。

網民仲送咗個 「罰叔」嘅名畀Punisher，簡單又易記。（劇照）

《漫威制裁者》（The Punisher）第二季在1月18日於Netflix播出，劇集亦秉承著《漫威制裁者》故事的一貫傳統：暴力、血腥與復仇。該劇無論在外地抑或香港，都得到十分好的口碑，在IMDb的最新觀眾評分獲得8.6/10的分數，而Rotten Tomatoes中，第一季更獲得96%點讚以及4.7/5的評分，去到第二季上架短短數天，已有87%點讚，以及4.4/5評分，劇集能如此成功，其實有三大因素。

「罰叔」在成為Punisher之前，是一名海軍陸戰隊軍人。他在這一幕彈著結他，代表著他也是一個平凡人。（截圖）

平凡人變英雄 故事夠「貼地」有代入感

如果說，DC Comics的英雄故事，是描述超級英雄之中，平凡而又人性的一面。那麼，Marvel Comics（漫威）旗下的超級英雄的故事就是描述平凡人如何成為超級英雄。《漫威制裁者》（The Punisher）中的Frank Castle（法蘭克‧卡索）是一名前美國海軍陸戰隊軍人，在越戰退伍後擔任部隊訓練教官，其後受到軍官徵召成為「私人傭兵」。而第一季故事主要講述Frank因妻兒被殺而踏上復仇之路，同時著墨於他的心路歷程。雖然外表強悍，但內心也有脆弱的一面，凸顯出每個英雄都有弱點或瑕疵，這樣才能令角色更人性化，更「貼地」。

「罰叔」其實都係人，都有軟弱嘅一面，正正係因為佢充滿人性，先咁真實咁有觀賞性。（截圖）

而第二季中，原本想過流浪生活的Frank為了對抗既是仇人，亦是舊同袍的Billy Russo（Ben Barnes飾，於第一季被制裁者毀容後，而變成大奸角Jigsaw），而重拾制裁者的身份，回到「戰場」。當然，Frank並沒有任何超能力，也沒有像復仇者聯盟中Ironman（鐵甲奇俠）一樣有財有勢，或擁有超卓的工業智識。他擁有的只是身手及頭腦，還有當軍人時學到的戰略，正如他軍火庫中的武器，也是靠掠奪而來。

如果要說他擁有的超能力，大概是他那近乎不死身的自愈能力。無論被打中多槍仍然可以短時間內康復，名副其實有主角光環。

內有劇透 《制裁者》回歸打片精髓

電影中的超級英雄往往擁有激光、飛彈、魔法等異能，令觀眾完全投入，不過近年這些電影供過於求，加上數不盡的CG，完全蓋過故事本身，令很多同類電影只剩下視覺疲勞。所以《漫威制裁者》最吸引之處，是提醒觀眾，忘記打鬥片的本質 ── 血與拳頭。最令人拍案叫絕的，不是主角如何在槍林彈雨中存活、亦非其佈下的陷阱有多精彩、更不是以一敵百的場面，而是第一季第12集中，「制裁者」用拳頭打死反派William Rawlins，最後用兩隻手摳爛他的兩隻眼睛的一幕。本質上，同為反派英雄的《死侍》（Deadpool）與《漫威制裁者》有幾分相似，打鬥場面也是毫不花巧，惟相比之下，前者多了幾分搞笑，後者就顯得寫實、嚴肅。

槍戰場面都唔拖泥帶水，絕對唔會好似TVB劇《兄弟》入面咁，開緊槍都要喺地下碌兩個關斗。（劇照）

「制裁者」（Punisher）是觀眾心中的真男人。（截圖）

世道崩壞下的絕對正義

劇集初出之時就有外國傳媒發現，原來有「制裁者」（Punisher）這個漫威角色特別受警察以及軍人喜愛，亦有外國網民說出為何喜愛他：「Don't worry about uniforms, inspections, or restrictive rules of engagement. Find the bad guys. Kill the bad guys. Protect the innocent. Any true warrior? That's the dream. 」意即：「不需理會自己的身份，只需要找出壞人，並消滅以及保護弱者。這就是我的夢想。」

世道崩壞，成為警察、軍人，或多或少都存在一份正義感。每當辛苦的花了數以年月計的時間，將犯人緝捕歸案之後，卻由於法律或其他種種原因而無法令犯人受到應有制裁時，是會令人失望和憤怒的。「制裁者」的出現，儼如是代替了他們懲罰罪犯（或直接一點說－殺死），無形中變成他們的憤怒代表。在Punisher的眼皮下，絕對不會出現像DC英雄中，超人或蝙蝠俠式的做法，將壞人「繩之於法」。

「制裁者」（Punisher）真係好型，大家煲晒未？（劇照）