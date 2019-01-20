【我的非洲很有事】書那娜用嘴餵飼長頸鹿　被50cm舌頭嚇親

無綫J2頻道時常都會播放外購旅遊節目，無論風格和手法都與自家製的有很大分別，而最近則播放一套台灣的旅遊節目《我的非洲很有事》，由主持廖科溢、書那娜帶觀眾一起探索最地道的非洲。或者香港人對這兩個名字並不熟悉，但其實廖科溢在台灣是起有名節目主持人，先後在2014年和2018年在台灣金鐘獎中奪得過「行腳節目主持人獎」和「生活風格節目主持人獎」，其「老正經」的主持方式，往往能令觀眾會心微笑。而只有25歲的書那娜是一位台美混血兒，從17歲開始接觸做平面模特兒，現時是一名專業女模，攝影風格亦相當大膽！

點擊下圖放大睇吓書那娜嘅靚相：

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《我的非洲很有事》一共有13集，記載了團隊在53天的非洲之旅。逢星期五晚上8:30於J2台播放。（電視畫面）

書那娜在非洲被塞爆口腔？

言歸正傳，廖科溢和書那娜在首集帶大家去到非洲探索非洲國家肯亞，探訪了由台灣人創辦的學校、感受當地的塞車慘況，品嚐地道美食烏咖喱，挑戰雷鬼髮型，尋找非洲的溫泉等等。當然，去得非洲，肯定要親親大自然與動物近距離接觸！今次登場的主角分別有大笨象、河馬、紅鶴而且還有長頸鹿，而好大膽的靚女主持書那娜還挑戰用嘴巴餵長頸鹿！當書那娜把飼料放含在嘴唇上時，長頸鹿就會靈活地利用牠50厘米長的舌頭將書那娜嘴上的飼料奪去！與長頸鹿間接親吻後，她說：「在那個時候我真的特別興奮，當它出現在我面前的時候，我有一點被震撼到，感覺整個口腔都會被它塞爆的感覺，還好我的距離拿得很準。」

其實有啲噁心。（電視畫面）

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