台灣最索主持瑞瑪席丹踩過界出唱作碟　靠傷痛經歷作曲填詞？

現年28歲的台灣女主持兼演員瑞瑪席丹最近踩過界做唱作歌手，在日前推出新專輯《你 知不知道》展示才女實力，不但為自己多首歌作曲、填詞，亦請到神級唱作歌手蔡健雅為其中一首歌作曲。之前，瑞瑪席丹便冒住嚴寒到海邊拍與專輯同名的主打歌MV，就算環境惡劣都沒有呻過辛苦，非常捱得。

講到《你 知不知道》是瑞瑪席丹的首支中文歌，一手包辦作曲、填詞，她便指花了半年才真正完成：「想要在音樂作品中，呈現比較內心的東西，希望能夠讓大家看到另一面的我。」而其實這首歌曲，亦的確包含她一些經歷、情感，包括18歲時在美國遇上一宗致命車禍所遺下的傷痛。

瑞瑪席丹是混血兒，父親是黎巴嫩人天主教徒，母親是台灣人，懂得中、英、法和阿拉伯語。本身是主持和演員的她，最迎踩過界做唱作歌手出碟，更有份作曲、填詞，絕對稱得上是才女。（愛貝克思）

2009年4月4日，正在美國佛羅里達州讀書的瑞瑪席丹，坐在男朋友背後，而男朋友則騎着電單車，一架開得好快、時速高達270公里的電單車。忽然，電單車失控，擦撞了前面的汽車，隨後的另一架電單車直接撞到她，令她持續在馬路上持續打滾幾十米，導致全身有4成皮膚遭三度燒傷，在手臂、大腿和背部留下無法抹去的疤痕，而其男友則當場死亡。

經過兩年的康復期後，她修心養性，變得更加堅強及謹慎，亦令她學識用另外一個角色去看世界，即使擔任模特兒時經常因疤痕而受盡白眼，但她仍然忍耐過來，因為事件本身令她更有勇氣和適應力，她曾經在Facebook寫道：「雖然身上比一般人多了許多醜陋的疤痕，但這些疤就是我，我的故事，也是很多人永遠都無法理解的事。」

兩年前，瑞瑪席丹在Facebook中講述事件始末，更貼出多張受傷相片。（Facebook）

就是這個故事以及故事令她的成長，令他人對她刮目相看，願意給她工作機會。數年前，她終於憑《沙發客玩世界》中的活潑、陽光形象闖出名堂，前年更以演員身分，憑《強尼．凱克》角色在第54屆金馬獎奪得「最佳新演員」殊榮。

2015年，克服了傷痛的她以過來人身分鼓勵「八仙塵爆」事件的傷者；今天，她以《你 知不知道》安慰在人生路上迷失的人：「在追尋什麼／名氣／財富／成就／找自己 找伴侶／找活著的意義／找快樂／找目標／找自由／曾經的傷痛／昨日的一切／都無法操縱你了」，希望大家能夠放下恐懼，「就讓它成為過去吧」，因為「我們都在努力成為更好的自己」。

瑞瑪席丹身材健美，是不少台灣女孩的仿傚對象。（Instagram）