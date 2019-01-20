【3日2夜】楊潮凱成男同性戀測試準則　自嘲係「臘肉」：多謝抬舉

看似楊潮凱與蔣家旻這一對一男一女的組合不太討好，但其實節目效果也十分有火花。（IG圖片）

《3日2夜》在1月19日晚播出，本集繼續由楊潮凱與蔣家旻主持遊日本香川「食玩買」，上一集除了「用腳踩烏冬麵團」、「扮鬼扮馬」抬神橋之外，更有大家每集必定留意的女藝人浸溫泉畫面。對網民來說，這些福利是一點也不能少的，理所當然地，節目一出，蔣家旻聞著花香浸著溫泉的畫面立即被瘋狂Cap圖以及討論。正所謂：「識睇就一定係睇女啦」，但似乎就有不少男粉絲將焦點放在楊潮凱身上...

少部份人將焦點放在擁有38吋胸肌的楊潮凱身上。（IG圖片）

近日有男粉絲在網民大膽的說出自己的心聲：「雖然楊潮凱係Gay-Test，不過真係好正。」楊潮凱接受《香港01》訪問時，就大方回應該網友留言：「真係俾面！」更笑說：「多謝晒咁多位網友抬舉！原來我都可以做到Gay-Test，哈哈哈。我呢啲自問唔係十分出眾嘅Artist都成為大家心目中嘅Gay-Test，真係十分榮幸。」至於為甚麼沒有他沒有如蔣家旻般上演香艷的浸溫泉，他笑言：「呢啲嘢梗係留返女孩子做，我哋呢啲都唔係小鮮肉，我呢種臘肉梗係收埋啦，係咪先？」

上一集內容：

【3日2夜】被楊潮凱暗嘲係「老雞」 蔣家旻反駁：你睇我啲肉幾嫩

楊潮凱這張照片，是不是看的人有點戀愛感覺？（IG圖片）

+ 20 + 19 + 18

那麼，楊潮凱是不是特別多男性粉絲呢？他回答說：「我頭先都諗咗一陣，又真係冇喎。平日出活動或者劇集宣傳嘅時候，都會有男同女Fans走埋嚟，話：『我好鍾意睇你做戲㗎。』咁樣，但係又冇男仔特別興奮咁樣喎，可能我對呢方面比較遲頓、冇咁敏感，我自己又唔係好察覺到有。」假設有一天，有一位男粉絲各向他表達愛意，說：「我好愛你。」他會怎麼辦呢？他回答：「我會講聲：『多謝！請繼續支持我嘅演出』。」

【3日2夜】2018年收視排行榜公布 陳詩欣、陳睿雯拋離張曦雯奪冠



【3日2夜】胡美貽被網民質疑比較豐滿：係陳婉衡瘦得濟啫

其實今年34歲楊潮凱，已經結了婚並有一名女兒，不過依然Man爆！（IG圖片）

其實他自2009年成為TVB藝員之前的大學時期，就曾自編自導自演過多部獨立影視作品，在第三屆台灣金甘蔗影展中更獲得「最佳男主角」一獎。在他加入TVB之後，更獲提拔，其後更參與了不少膾炙人口的劇集，包括《天與地》中其飾演陳豪少年版「宋以朗」以及網劇《降魔的番外篇 - 首部曲》等。除此之外，他更是將軍溪電視城內有名的「龍友」，碰見他時，總會發現他隨身攜帶一部相機拍照。

楊潮凱攝影作品合集：

+ 27 + 26 + 25

《3日2夜》截圖：