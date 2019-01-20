蔡思貝余德丞「情侶檔」受公司重用　預告今年再合體

蔡思貝與余德丞（Dickson）今天（11日）出席TVB全新節目《Big Big Kids》宣傳，他們是以見證嘉賓身份看著5名小朋友，Dickson在很早以前也是擔任兒童節目主持人，所以在照顧小朋友方面也會以前輩身分教導思貝？思貝直言不需要他教導：「我照顧小朋友有一手㗎，我以前係德國照顧小朋友三年，仲要一個照顧三個，所有煮飯、換片、接放學都係我做，係咪好賢良淑德呢。」

蔡思貝曾在德國體驗生活，更做過全職「媽媽」生活三年。（陳順禎攝）

雖然照顧小朋友是一件挺累人的事情，但思貝透露自己是有一個小小的願望：「我一路以來都好想同小朋友合作，例如拍一套劇，演母女都好呀。」在旁的Dickson也認同思貝：「其實小朋友嘅活力係我哋比唔上，同佢哋溝通可以激發身體消失細胞。」

余德丞今年計劃再與思貝一起拍攝旅遊節目。（陳順禎攝）

二人自從一年前拍攝旅遊節目後，他們便深受公司重用，常常以「情侶檔」身分出席活動，雖然二人常常打情罵俏厭棄對方，但已計劃今年再一起拍照旅遊節目，Dickson透露：「我哋傾緊地方，因為我想近少少亞洲地方，思貝就想非洲。」思貝笑言這是與他的分別：「我係想體驗生活，佢就係享受生活。」