【與狼為鄰】失蹤女童父母跟綁架犯有性關係　父同性戀母婚外情

最相信痛愛的人，或許就是最能傷害你的人，一名戀童癖男子，為了綁架12歲女孩珍，故意跟珍的父母發生不尋常關係，最後成功綁走女孩，並且獲得女孩父母放棄起訴，對女孩完全是雙重的傷害。Netflix的紀錄片《與狼為鄰》，由長大後的珍及其父母，憶述這宗為他們帶來一生沉痛的經歷，故事甚為匪夷所思。

珍想不到自己一生會因綁架犯而改寫。（網上截圖）

當人被綁架拘禁，在極度驚恐下，只要綁架犯人施予少許恩惠，受害人往往會傾向支持綁架犯，這種心理現象稱作「斯德哥爾摩症候群」。在1974年美國發生過一宗駭人聽聞的綁架女孩案，犯人巴伯．博奇托對鄰居的12歲女孩珍，產生了變態式的愛慕，處心積慮想跟珍結婚，而他的做法並非一味蠻幹，而是以好鄰居的身分跟珍一家建立友誼，令珍的父母放心讓女兒跟對方獨處。

巴伯具有獨特魅力，他綁架對象的一家也曾愛上他。（網上截圖）

巴伯的胞弟接受訪問時，透露兄長自少已是一名性變態，早於12歲時已侵犯6歲的妹妹，事件多年後因為巴伯犯案，綁架了珍才被揭發。巴伯具有超乎尋常的個人魅力，他能成功融入珍的一家，跟珍的父母也脫不了關係，原來珍的父親是一名同性戀者，他試過跟巴伯外出，在車上用手幫對方解決性需要，而巴伯同時又追求珍的母親，彼此發生了性關係，所以當珍被巴伯帶走5天後，他們才去報警，並堅稱巴伯只是帶女兒外出，甚至可能發生意外才失蹤。

珍12歲時被綁架，對方迫她相信自己是外星人，要性交拯救世界。（網上截圖）

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珍失蹤個多月後，巴伯在墨西哥被捕，在跟珍相處的日子，巴伯落藥令珍迷迷糊糊，並用錄音帶對珍進行洗腦，每天播放一段珍其實是外星人的錄音，只有跟同伴發生關係，並誕下小孩才能拯救世界。事件聽落相當無稽，但對於12歲的小女孩，被困無助下，她只能選擇相信外星人的謊話，最終跟巴伯發生了關係，但最令人氣憤，是巴伯被捕後，珍拒絕指控對方，而珍父母也怕自己的醜事外揚，放棄起訴巴伯，由於欠缺有力證人，巴伯被無罪釋放。

失蹤女童父親是一名同性戀者，他曾為綁架女兒的犯人用手洩慾。（網上截圖）

不過巴伯並沒有收手，他轉而追求珍的母親，二人發展出一段婚外情，而巴伯最終目的是可以繼續侵犯珍，巴伯多次勸珍母離婚，又爆出珍父雙性戀的秘密，珍母無奈下只能自揭瘡疤，向警方供出真相。面對即將被捕，巴伯跟檢控官達成協議，主動認罪，最終被判監5年，但緩刑後實際只是入獄45天。巴伯出獄後，跟珍私下接觸，而早前受到洗腦的珍，認為自己跟巴伯應該是一對，自願跟著巴伯離去，珍父母再一次失去女兒。

失蹤女童母親跟綁架犯巴伯發展婚外情，更讓女兒跟戀童癖犯人獨處。（網上截圖）

在3個多月後，巴伯終於被捕入獄，而珍經過心理治療後，亦認清綁架犯的真面目，並申請到法庭的禁制令，巴伯終身不得接近珍。珍長大後四處演說，講述自己幼年被捕的經歷，但在一次演講時，巴伯再次出現，並被在場人士認出，違反禁制令的巴伯再次被捕，並在他身上搜出手槍，面臨入獄的巴伯，最後選擇自殺，結束了他罪惡的一生。