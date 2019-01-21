【荷里活有個大老千】撲克皇后劉璇璇賭贏男子　全靠身上秘密武器

以賭為題材的電視劇及電影，每逢講到賭壇高手，總是男人的天下，其實撲克以數學及或然率為基礎，計數叻的女性亦大有人在，在德州撲克界有位超級美女，天使臉孔配以魔鬼身材，出場例必搶Fo吸睛，但更厲害是她以大學學到的知識，用在賭桌實戰上，為她贏得1300萬，近年轉戰網上撲克，挑戰世界各地高手，可謂巾幗不讓鬚眉。

外貌甜美，頭腦聰明，讓劉璇璇成為撲克界明星。（網上圖片）

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無綫劇集《荷里活有個大老千》，顧名思義，是以賭博為題材，劇中精於賭術的「千門八將」，分別有龐峰(秦沛)、龍四(鄭則仕)及丁玲(金燕玲)，近日劇情卻講到丁玲向龍四托孤後病死，完全無機會給她展示賭術，令賭桌繼續是男人的天下。其實無綫編劇相當守舊，皆因現時國際賭壇，就有不少女子高手，令賭場如臨大敵，今次要講的就是加籍華裔撲克皇后劉璇璇。

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《荷里活有個大老千》中金燕玲是「千門八將」之一，卻無機會施展賭術。（劇照）

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現年30出頭的劉璇璇，5歲由天津移民至加拿大，對數學特別敏感的她，長大後入讀滑鐵盧大學(University of Waterloo)，該校以數學系、科學系及工程系聞名國際，而修讀數學及精算學的學生，往往學以致用，到賭場實戰考驗自己所學在現實生活中的應用性，而修讀精算學的劉璇璇，在2003年開始接觸德州撲克，而成為職業選手的原因，其實是喜歡自由的生活方式，並且跟世界高手一爭長短。

以下是劉璇璇精彩賭局：

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劉璇璇比起其他選手，除了頭腦靈活，心理質素高外，她的高顏值亦令她成為德州撲克明星，而且她在賭桌上亦有一個小習慣，就是健康性感的衣著，絕對是令對手分心的最強武器，成名後劉璇璇登上撲克雜誌《POKER PRO》及《WPT Poker Canada》，成為封面人物。由於劉璇璇賭名遠播，亦是少有的女子高手，去年一名女賭客在澳門金沙賭場贏走2000萬美金，一度盛傳劉璇璇就是該名女賭客，其後才發現是美麗的誤會，雖然如此，劉璇璇在德州撲克世界賽亦贏過1300萬，在2016年後她減少了公開現身，原來是轉戰網上德州撲克，繼續贏大錢。

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