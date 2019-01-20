異地戀注定分手？　YouTuber托哥詳解「語言不通」以外三個原因

異地戀一向都給人浪漫的感覺，很多人都覺得能夠同外國女生拍拖都好「威威」，而現實又是否跟你所想像一樣那麼美好？香港一位YouTuber托哥（Torres）跟南非籍女友Georgia日前就在YouTube Channel上載了一段影片，拆解跟外國女生拍拖的時候會遇上的問題及異地戀究竟是好是壞。

Georgia同托哥在大學讀書時認識，兩人更不時上載甜蜜合照放閃。（Georgia IG）

托哥在片中透露正身在機場，預備陪女友Georgia回家鄉南非。他提到在網上看到一篇文章，談到為何不應該和外國女生約會，並以自身經驗來回應文章中提到的四點。首先就是，在家庭活動中感到被冷落。身在香港的Georgina就十分認同，原因是她不懂得說廣東話，而普通話只懂得說幾句，所以很難跟托哥的家人正常交流。托哥更笑言爺爺曾經跟Georgia說：「唔好講英文！」相反，Georgia的家人都以英文交談，所以托哥跟女友家人溝通絕對沒有問題，不過有時候談到一些特別詞語時，托哥都未必完全明白。

托哥在片中自爆，當Georgia激嬲自己時，會忍唔住用廣東話鬧對方。（影片截圖）

除了語言上的障礙，文化誤解都是一個很大的問題。托哥提到華人會以「畀家用」來向父母表達孝心，但外國人的文化中沒有這個習慣。而Georgia就表示外國人不會「畀家用」的原因，是因為父母覺得子女長大後應該有屬於自己的生活，而「畀家用」是多餘的事。同樣地，Georgia指出自己會給流浪漢錢，但托哥就不會這樣做，托哥聞言謂：「我們被教育不要給乞討者錢，如果想做善事，可以捐錢給慈善機構，在香港我們就不會直接給流浪漢錢。」

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最後，就是對於浪漫的理解有所不同及異地戀經常要離鄉別井。托哥直言兩人對浪漫的看法有很大分別，自己就指「中式浪漫」就是幫女方拿手袋、幫她按摩或送上有心思的周年禮物，然而外國女生眼中的浪漫就是燭光晚餐。談到異地戀經常要離鄉別井，托哥澄清Georgia不是因為自己才來港。雖然兩人不是經歷異地戀，但就道出了西方及華人的文化差異，但最重要的就是兩人懂得互相包容及溝通，這樣的話就算思想上有分歧都能夠克服異地戀。

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