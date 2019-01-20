【明治憑甚麼】項明生參觀聞名「頭大佛殿」：呢啲就係一步一景

由項明生（James）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《明治憑甚麼》最新一集帶大家了解世界級的日本建築師安藤忠雄在北海道15畝地起建的頭大佛殿，以及札幌美食代表湯咖喱。James及Paula首先參觀位於北海道的頭大佛殿，項明生說：「日本幕末時代是模仿西方建築，直至明治150周年。安藤的作品展現日式素顏美學，而最特別之處是大佛露於天，無遮無擋，不藏於廟宇內，意指和大自然融為一體，能受風吹雨打。」黃芳雯說：「大佛設計不是踏入去就一目了然，而是需要走過一條通道，才到佛前。」項明生指這就是一步一景。

James及Paula首先參觀位於北海道的頭大佛殿，欣賞和大自然融為一體的美學。

他們來到湯咖喱的網紅店，說：「由於排隊人太多，我們先吃了午餐墊墊肚子再來排隊入座。日本人烹調咖喱湯的原理與中國人熬湯方式相同。本來他們用作藥膳之用，後來卻成了咖喱湯，更開到成行成市。他們以大量水果熬出咖喱湯，而飯是由五榖米、小麥和喬麥煮成，入口前加些檸檬汁更加美味。材料全部採用北海道食材，除非某些季節沒有某種食材才用別的。」二人飯後大讚好吃，並稱這是札幌美食的代表，在這裡沒吃等於沒有來過札幌。

最後，他們去到北海道紅磚廳舍，黄芳雯稱那是當年行政機關，使用了80年才搬遷，保留這橦樓子作為觀光之用。項明生還介紹大家可買當地著名半熟芝士蛋糕作手信，這蛋糕半焗半蒸，吃前需解涷8小時，帶回香港吃則時間剛剛好。