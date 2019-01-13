【明治憑甚麼】項明生參觀日本最大大學　大學「頹飯」原來好正

項明生為香港開電視主持的《明治憑甚麼》的最新一集帶觀眾了解北海道的開拓時代，項明生和另一位主持黃芳雯便走訪了北海道52間開拓時期的歷史建築開拓之村，並參觀了全日本最大的北海道大學。

項明生和黃芳雯先到小樽參觀玻璃手藝，項明生說：「以前漁民捕魚，以玻璃製造浮標、油燈。至戰後和平有塑膠的出現才沒用。可是漁民很自我，繼續做其他玻璃手藝，令小樽變為觀光勝地，更成了經濟支柱，故有北方華爾街之稱。」二人前往北海道開拓之村，這裡有山村、農村、漁村及市町。二人乘馬車鐵道觀光，項明生解說道：「日本人喜歡將古時建築物搬來搬去，但又能保持原貌，此因他們採用中國人的入崁建築技術，無需一釘一木，材料沒有損壞，就可重新裝崁還原。」

項明生和黃芳雯來到坐擁日本最大大學校園的北海道大學。

其後，他們來到坐擁日本最大大學校園的北海道大學，大學佔地面積是東京大學的兩倍。當年日本引入美式教學，並請了來自克拉克任校長，雖然他只就任了八個月，由於影響深遠，校園將他製成雕像豎立園中。二人更到校內飯堂吃飯，800日圓的一頓飯是頗貴，但二人指對比起香港的大學飯堂「頹飯」，質素有保證已是物有所值。二人參觀札榥的活化商場，黃芳雯說這裡的活化工厦和香港很不同，香港的活化成了餐飲、時裝店舖，這裡活化後適合一家大小玩樂。除了遊覽參觀，二人更品嚐成吉思汗烤羊肉，並去了來自星星工廠的「札榥啤酒博物館」，項明生說因是國營，所以北極星做標誌。最後，他更向觀眾推薦北海道，因為當地一年四季都有不同味道，春天賞櫻花、夏天看薰衣草、秋天遍地紅葉、冬天滑雪泡温泉，是處四季皆宜去的好地方。