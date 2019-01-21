【韓國直擊】贏《李屍朝鮮》角色因聽話？　朱智勛：似金毛尋回犬

由Netflix製作的韓劇《李屍朝鮮》（Kingdom）今日在韓國舉行製作發布會，《香港01》就為大家到韓國直擊報導今次《李屍朝鮮》記者會的盛況。《李屍朝鮮》的主演朱智勛、裴斗娜、柳承龍和編劇金銀姬作家、金成勳導演一同在記者會上現身、和大家分享拍攝《李屍朝鮮》時的趣事。 攝影：施可瑩

一班在《李屍朝鮮》扮喪屍的演員相當賣力。（施可瑩攝）

在劇中飾演醫女徐菲的裴斗娜就在記者會說，40位扮演喪屍的演員比自己更加辛苦，因為他們爲了演活喪屍的感覺，要在寒冬下戴隱形眼鏡、提前接受特殊化妝，還要用誇張的動作和演技，所以十分敬佩。

裴斗娜再次出演Netflix的劇集，讓大家都更為期待她在《李屍朝鮮》中有甚麼特別的發揮空間。（施可瑩 攝）

導演用心 花7小時車程往返拍攝場地

朱智勛就指自己覺得《李屍朝鮮》的特色就是有出色的編劇、導演和製作團隊。他更爆料指，導演爲了可以拍出劇本的情景而經常坐7小時的車程往返拍攝的現場，有時更為了短短20分鐘的鏡頭而攀山涉水。另外，朱智勛在會上被問問到自己的魅力是甚麼的時候，他就笑言指，導演和周圍的工作人員覺得自己很聽話，所以如果用狗來說的話可以算是金毛尋回犬，因為和自己一樣非常溫馴，現場所有人皆笑翻。

柳承龍在劇中飾演朝廷官員趙學洙。（施可瑩攝）