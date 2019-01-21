玄彬、孫藝珍否認戀情後再被撞破　美國超市溫馨約會照曝光！

韓國演員玄彬和孫藝珍多次傳出緋聞，本月10日更有粉絲指目撃兩人出發到美國旅行，慶祝孫藝珍生日。不過當時雙方公司否認戀愛說，指玄彬結束韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》拍攝後，出國為參與海外行程，而孫藝珍則是與父母一同出國旅行。可是21日就有粉絲貼出照片，指見到二人在美國超市甜蜜約會。

有粉絲於21日（美國時間20日）上傳照片，指在美國洛杉磯一超市中，偶遇玄彬和孫藝珍二人約會。從偷拍的照片可見，兩人在超級市場中選購食品、酒和日常用品等，玄彬推著手推車，孫藝珍則雙手插袋。由於玄彬和孫藝珍都是著名的韓流明星，所以兩人都有戴上鴨咀帽，女方更戴上太陽眼鏡，似乎怕被粉絲認出。約會照片流出，兩方公司下午發聲明指，正在確認有關照片和了解事實，將於稍後再回應大眾。

21日有粉絲在美國拍到玄彬和孫藝珍，在超市購買日用品的照片。（網上圖片）

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玄彬和孫藝珍因拍攝電影《協商》（협상）而走近，並且多次傳出緋聞。由於兩人年紀相若，加上外型相襯，不少粉絲都期待兩人或有一天成為現實中情侶。雖然雙方公司一概不承認，可是事隔11天再被粉絲拍外在美國約會的證據，相信再否認也難以消除大眾的疑心。有粉絲更提出兩人的套路極似「宋宋夫婦」宋仲基和宋慧喬，未知會否為2019年投下一大閃光彈呢？

公司一直強調兩人是好友關係，未知這次會如何化解呢？（網上圖片）

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