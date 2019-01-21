【法證先鋒IV】朱晨麗想何廣沛情人節送花：我咩花都鍾意好易𠱁

朱晨麗今日（21日）出席無綫電視新劇《法證先鋒IV》宣傳活動﹐她透露今次的角色是飾演一名警長﹐主要會與部門的其他角色如譚俊彥和郭子豪等一同去查案。而劇中朱朱與黃浩然是相依為命的兩兄妹﹐亦有不少溫馨場面。被問到劇中會否有感情線﹐她說劇本還未落實﹐她也表示期待。

朱朱表示劇本還在製作中﹐她對劇情發展也非常期待。（梁碧玲攝）

農曆新年將至﹐朱朱說會有幾天假期﹐將會與家人共渡節日。她說：「爸爸媽媽可以抽空嚟香港陪我一齊過新年﹐一家可以團聚。以往通常都係工作中渡過﹐都無咩時間返屋企﹐都會好掛住屋企﹐喺屋企喊﹐所以今年就好開心喇。」那緋聞男友何廣沛會陪她過新年嗎？她笑言對方也要陪他的家人。

朱朱說很喜歡花﹐最喜歡的是太陽花。粉絲們知道她喜歡花﹐都常送給她。（梁碧玲攝）

新年也少不免會去行花市，轉個大運。對此，朱朱說︰「其實我一直都好鍾意花，我都好希望有人送花，但係行花市就可能會等人少啲先去會好啲，因為太逼啦，同埋如果帶住爸爸媽媽去，佢地跣親就唔係幾好。」（係咪暗示何廣沛送花比你啊？）她聽罷笑謂︰「冇，絕對係明示！」作為女神，朱朱卻說很少收花，大多都是粉絲送花給她，而她本身也如很多女士一樣喜歡收花，「要冧我嘅其實除咗菊花﹐我咩花都鍾意﹐其實我好易𠱁﹐有時粉絲送花畀我𠱁我，我都會好開心，有時嗰日能量比較低嘅時候，收到粉絲送嘅花都會爆energy啊！」相信男士們同粉絲們都要識做啦？！