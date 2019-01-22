【青春有你】訓練生表現不佳冇熱情　張藝興發火：為什麼要來這裡

作為選秀節目《偶爾練習生》第二季的《青春有你》近日開播，來自不同公司的一百位練習生，進行多項PK戰爭取出道機會。但萬萬想不到第一集開播，節目製作人張藝興就發火鬧練習生「你為什麼要來到這裡呢？」，搞到場面十分尷尬同時亦令不少練習生流下男兒淚。

張藝興第一集就發火鬧人。（網上圖片）

《青春有你》有不少男生組團進行分級賽，就有一組男團選擇唱跳之餘更加入Rap，不過似乎走音之餘又跳得不整齊，搞到導師們都紛紛無眼睇除下耳機表示失望，而作為製作人的張藝興事後亦忍不住：「你們有沒有想過當一個偶像，當一個歌手需要具備的一些責任跟他們的實力的條件。我真的沒有感覺到一點你們對舞台的熱情跟對舞台的這個尊重。你們這是你們的全力了嗎？」四個人全部進分列為最低等級的F級，而其中一要員吳澤林更在鏡頭前流淚：「我覺得製作人說得對，我想對這個F說，我想用我的努力去離開它。」

這一組的表現率先令張藝興發火鬧人。（網上圖片）

吳澤林在鏡頭前流淚。（網上圖片）

不過最令張藝興發火的是訓練生高曉松Rap的部分，自認特別喜歡Rap的他在大家面前展現自己才華，不過似乎未能發揮出高水準走晒音。事後他在大家面前讚揚自己喜歡已久的導師歐陽靖：「歐陽靖真的是我們就是華人在美國做說唱的一個心中的一個標榜的人物。」正正因為他一直標誌自己喜歡Rap，搞到張藝興覺得《青春有你》是一個選男團的節目，而並不是主打Rap不明白為什麼要來參加該節目：「這個現象我不是特別喜歡，每個人過來都說他自己想做說唱歌手，愛奇藝有一檔說唱的節目，如果你們真的都想做說唱歌手，可以去那個節目。我實在是很不懂這個點，就是我理解你們喜歡說唱，但是說唱的前提有一個，你要做歌手的前提是你首先歌得唱好，你要知道怎麼唱歌，你也知道怎麼說唱，你也知道怎麼跳舞。到了這裡跟我們說，我要成為一個說唱歌手，那麼說唱歌手有另外一檔節目，為什麼要來這裡呢？」並覺得如果不想做這個行業，其實不必要參加《青春有你》。

高曉松喜歡Rap但又表現失準，最令張藝興發火狂鬧。（網上圖片）

張藝興認為如果喜歡Rap，可以去參加另一個節目。（網上圖片）