AV男優清水健做神秘國度男爵　有錢就可以拜相封侯

39歲的日本「AV天王」清水健在出道至今20年間曾與9000人床戰、演出作品達8500部，成功打破日本AV界中「女尊男卑」的傳統成為極度罕有的國寶級男優，而成績彪炳的他最近更在社交網站上宣布被封為「男爵」，成為日本AV界的第一人！

何止封侯拜爵 $207即做「地主」!

其實這個「男爵」封號是來自位於英國東南外海的西蘭公國（Principality of Sealand）「頒發」的，清水健自己亦承認是在2017年12月花費約$310港幣購買的。而這個西蘭公國是一個未被國際廣泛承認的國，不過卻是一個非常出名的微國家，由貝茨家族世襲統治，而「怒濤塔」則是西蘭公國唯一陸上領土。至於為何而聞名於世，除了因為其法律地位受到爭議、有戰爭歷史之外，這個「國家」的官網不斷大量製造和出售西蘭公國的護照和職位，正如清水健一樣，只要有錢即可「拜相封侯」，而且價格相宜。除了$310港幣一個男爵之外，還以付$2,073成為伯爵，甚至可以用$5,128港幣升為「公爵」！如果大家想做地主的話，只需要支付$207港幣即可在西蘭公國購買一塊「領土」做地主（比起西蘭公國的身份證$259港幣更便宜）！

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+ 3 + 2

怒濤塔小歷史

其實怒濤塔是在第二次世界大戰期間，英國政府建在北海的其中一個島嶼堡壘，作為補給、通訊及前線哨站的作用，由混凝火和鋼建造，是當時英海域的第一道防禦以抵擋「納粹德國」，位於泰晤士河河口地區。怒濤塔的底部是一艘駁船，而駁船上的兩座高塔將駁船頂部甲板相連。20世紀50年代後期退役。在60年代初，羅伊·貝茨（Paddy Roy Bates）佔領了此地並稱自己對怒濤塔行使主權並自立為「國皇」，命名為「西蘭公國」，宣布以怒濤塔為軸心，向外伸延12海里為國家的經濟海域，「西蘭公國」自此誕生。

西蘭公國的國旗（網上圖片）

西蘭公國的位置。（網上圖片）