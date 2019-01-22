訪問張衛健突然爆喊　《東張西望》黎寬怡擁有Model身形成功搶鏡

《大帥哥》日前為劇集的成功而舉辦祝捷晚會，作為主角的大帥哥當然有出席，而他接受訪問時就發生了一單小插曲，一位TVB《東張西望》女主播竟在他面前哭了。

話說當《東張西望》的女主播正在訪問張衛健、洪永城、蔡思貝和楊秀惠時，突然間主播眼泛淚光引來幾位前輩的注意，然後張衛健問她：「我見你眼泛淚光，咩事呀？」女主播就解釋：「我笑到標咗眼淚但又唔好思意收返入去。」張衛健繼續：「你又到㗎啲眼淚，我要跟你學嘢咁喎。」有網民就指張衛健這兩三句對白相當之「寸」。

張衛健呢個眼神又真係幾凌厲，一齊逐格睇個訪問過程喇！

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鏡頭一轉，這位女主播喊得更加厲害，連楊秀惠都忍不住：「大哥（張衛健），你令到人喊喇。」這時張衛健開始意識到她真喊，不停安慰她，而女主播就解釋自己只是太緊張。

事件告一段落，觀眾們都相當好奇這位女主播是誰，其實她是第29期無綫電視藝員訓練班學員，名叫黎寬怡，綽號「貓仔」。在接受《香港01》訪問時，她說：「真係好緊張，可以同自己偶像張衛健做訪問，其實我本身有訂好問題，但當佢開始搞笑嗰陣我接唔住，開始有啲緊張就眼濕濕。之後嗰句『我笑到標咗眼淚但又唔好思意收返入去。』其實我係講錯嘢，搞到我情緒又激動啲。」

呢隻貓仔睇嚟要訓練下自己情緒喎！（IG圖片）

黎寬怡自訓練班畢業後，其實在不少劇集做過「跑龍套」，近幾個月才開始加入《東張西望》做主播，當初投選訓練班因為童年夢想是當一個在電視出鏡的藝人，不過經過今次之後，相信她都要好好訓練自己的情緒。擁有171cm身高Model身形加上標緻樣子的她其實在外形上十分優勝，如果能夠再穩定、鎮定一些，絕對可以再進一步。

佢絕對擁有做Model嘅條件！（IG圖片）