【任噏亂評】張學友香港樂壇最強表演者　有一項能力最易被人忽視

張學友正在於香港舉行的「A Classic Tour 學友.經典世界巡迴演唱會」已經唱到第6場，當去到15場的時候，這個總數233場的巡迴演唱會便會正式落幕。57歲的張學友用自己的歌聲創下一個又一個的紀錄，這個數字亦是學友自己最長的巡迴紀錄。

「歌神」張學友唱歌相信無人會質疑他的唱功，現今樂壇號召力如他般，能在紅館開足15場而一票難求者，5隻手指可以數完。在此可以敢說，學友絕對是香港前無古人後無來者的表演者，除號召力外，亦有其個人之處。

張學友在這一次巡迴演唱會後，下一次開演唱會已不知是何時，大家好好珍惜。

雖然近年已甚少出新歌（對上一張唱廣東大碟已是2010年推出的《Private Corner》），但張學友為香港留下的金曲，存量絕對是數一數二，即使是新生代也至少聽過一兩首金曲：《這樣近那麼遠》、《怎麼捨得你》、《愛火花》、《忘記他》、《她來聽我的演唱會》、《心如刀割》、《離開以後》、《一千個傷心的理由》、《只想一生跟你走》、《等到花兒也謝了》、《分手總要在雨天》、《吻別》、《每天愛你多一些》、《李香蘭》、《情已逝》等，每一首他都在今次演唱會中唱出來，令人不禁感嘆：「而家啲歌手過多20年可唔可以儲到咁多金曲？」

張學友為香港人留下的歌曲，真係加埋腳趾都數唔晒。

演唱會場數多 張學友無人能及

能夠開如此多場數的演唱會，而且是這個年齡，養生之道絕不能忽視，這亦是學友令人佩服的地方。對上一代的「歌神」譚詠麟，在他50多歲時也已經不能開多場的巡迴演唱會，近年也經常要夥拍多一位拍檔才能上台演出，包括李克勤、杜麗莎、溫拿和許冠傑，沒有人會質疑校長的功力，但年齡的確是表演者的一個障礙。接下一代陳奕迅，經過一次爛聲後，現在仍未能可以開一次場數過百的演唱會。最新一代的張敬軒，適逢香港樂壇的低潮期，上年也只能夠開6場紅館，更加見證張學友的可貴。

現在要於香港開一次過十場的演唱會也不容易，張學友可以輕鬆做到。

而除了唱歌外，其實跳舞也是學友的必殺一環，他在台上多次講過，自己很喜歡在台上跳舞，別人眼中覺得他很累，其實自己很high！回想四大天王年代，城城當然是跳舞最強，整體而言，其實學友已經稱得上排在第二，不過大家都被他的歌聲太過吸引，正如沒人會留意他的演技一樣。其實張學友跳舞絕不是流於表面，這亦是他比起一般歌手強大的地方，一個真正的表演者，就是如此多才多藝。

張學友唔只唱歌，其實跳舞都好得！