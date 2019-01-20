【曼谷唐人街】根本就係台慶劇卡士！　不過收視可能因為佢而變差

《曼谷唐人街》籌備多時終於在日前正式開拍，同是文偉鴻作為監製，被譽為是繼《城寨英雄》和《同盟》的第三輯，班底大致上一樣。乘著頭兩部的好評，第三輯開拍前已經令人關注，因為卡士又再加碼！除了陳展鵬外，還有唐詩詠、姚子羚、陳山聰、伍允龍、王君馨、劉穎鏇、元秋、歐瑞偉等人，三大男、女主角同場演出，絕對是台慶劇的排場！

為咗拍攝，劇中唔少演員都要落力操肌，相信有好多打鬥場面。（Instagram圖片）

不過，雖然卡士強勁，兼前兩集也有不俗的收視，《城寨英雄》平均30.7點，《同盟》平均收視27.5點，但《曼谷唐人街》就有一個收視隱憂。

《城寨英雄》絕對是TVB近年拍得最好，而且反應都最好嘅動作片。

這個隱憂其實就是胡定欣，《城寨英雄》和《同盟》都是女主角的她，今次沒有出現在《曼谷唐人街》，陳胡二人的拍檔相信會走入歷史，未來可能不會再看見了。那又跟收視有甚麼關係？因為定欣已經是現時TVB的收視福星，在2013年至2018年期間，總共有9套劇集能夠衝上30點，當然都是以綜合收視點去計算，分別是《衝上雲霄II》36點、《老表，你好嘢！》35點、《My盛Lady》32點、《法網狙擊》31點、《城寨英雄》31點、《公公出宮》31點、《一屋老友記》30點、《使徒行者》30點和《食為奴》30點，在這當中，《衝上雲霄II》、《城寨英雄》、《公公出宮》、《一屋老友記》和《食為奴》都有胡定欣的身影。

今次《曼谷唐人街》失去了胡定欣，可能真的會對收視有影響！

快啲重溫定欣劇中嘅造型喇！

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