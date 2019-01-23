【皓鑭傳】吳謹言喪母喊唔出被彈　于正發文力撐：進步很多了

去年一部《延禧攻略》在全球掀起追劇熱潮，劇集製作人于正找來原班人馬吳謹言、聶遠再續前緣，拍攝《皓鑭傳》。新劇日前終於開播，一眾劇迷極為興奮，在愛奇藝上架28小時就迅速破百萬點擊率，人氣強勁！不過女主角吳謹言的演技卻被網友批評「很假」，但于正就在微博發長文力撐對方演技大有進步。

由吳謹言、聶遠主演的《皓鑭傳》一開播就掀起熱潮，但女主角的演技就惹來負評。（微博圖片）

新劇第一集的劇情講述吳謹言飾演的李皓鑭被繼母誣蔑與人私奔，還打算害死她，之後她親眼目睹自己親生母親被推落井處死。不過面對親生母親被丟入井淹死，吳謹言只是激動地趴在地上大叫，但就一滴眼淚都沒有，因而被網民大彈她演技差。于正在微博發長文，力撐吳謹言演技進步了很多，並解釋：「人在遇到這樣的事時是不會哭的，因為大腦來不及接受也不願接受這樣的訊息，除了乾嚎反抗之外，沒有辦法做出更多的反應」。他還以張曼玉在《甜蜜蜜》中看見曾志偉屍體的一場戲作為例子，表示她先笑了才哭了，因為悲傷是需要時間去傳遞的，「哭是我們預設的，但沒有哭才是當事者最直觀的表達」。

吳謹言在劇中其中一場喊戲被批，但于正就以張曼玉在《甜蜜蜜》中的演出做對比。（網上圖片）

對於于正將張曼玉在《甜蜜蜜》中的喊戲與吳謹言的演出做對比，有網友認為兩者根本不能相提並論：「人家先笑後哭是真的有眼淚，根本沒有可比性」、「張曼玉跟她是一個級別的嗎？」。于正表示無意反駁觀眾的意見，亦坦言吳謹言的演出的確還有很多缺點，但他認為比起《延禧攻略》已經進步很多，最後更強調「于正可以侮辱，《皓鑭傳》可以詆毀，吳謹言可以被黑，但是表演不行，這是我們對這個行業最後的尊重」。

于正在微博發文力撐吳謹言演技有進步。（微博圖片）

其實張曼玉與黎明主演的《甜蜜蜜》可以說是她在華語影壇的事業高峰，她在戲中展現純熟的演技大受好評，更憑着這部戲獲得多個影后寶座，包括金像獎和金馬獎等。她在戲中的演出可圈可點，成功在不同階段不同狀態呈現出不一樣的神情，當她看到曾志偉屍體時，雖然這場戲只有短短一分半鐘，但她從一開始的笑，到之後意識到眼前的人已死後流露出來的悲傷，張曼玉每個眼神、每個表情都將觀眾帶入劇情當中，令人感同身受，這一場戲也成為經典的一幕。

張曼玉在《甜蜜蜜》中的這場喊戲非常經典，她更憑着這部戲屢獲殊榮。（影片截圖）

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+ 6 + 5 + 4

除了力撐吳謹言之外，于正亦有發文為自己的作品抱不平：「我可以讓劇火，讓明星火，甚至讓劇在香港火，在新加坡紅，在日本紅，但讓開播的『一星』變『五星』——『臣妾依然是做不到啊，做不到啊』。」他希望大家在打分數的同時，也可以指出劇集到底有什麼問題，有什麼需要改進的地方。