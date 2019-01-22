MC Jin上節目大爆rap界黑幕：我的努力根本沒有價值！

MC Jin（歐陽靖）日前為內地一個男性夜談真人秀《今晚九點見》擔任嘉賓，他除了帶主持人華少品嚐香港地道的茶餐廳美食、街頭Busking和到山頂看夜景等，亦大談自己事業高低起跌。當中，MC Jin提到自己當年出第一張專輯時，由於成績未如理想，令他看到這個娛樂圈有多現實，他更有節目中大爆娛樂圈以及Rap界黑暗一面。

MC Jin在2002年參加Black Entertainment Television的音樂節目《106 & Park》中，擊敗了連續六星期冠軍Hassan，之後連續七個星期獲得「Freestyle Friday」環節的冠軍，而在美國成名。2004年，MC Jin推出首張專輯《The Rest Is History》Billboard Top 200 Albums Chart第54位，成為第一位登上該美國唱片排行榜的亞裔美國人。同年，他亦成為第一位在美國音樂電視頻道（MTV）的「Fight Klub Battle」環節中出場的華人Rapper。

MC Jin重提當年在美國遭受歧視！（微博照片）

不過，當時就有傳MC Jin在節目中曾遭遇不公平的對待加上在缺乏支持下，輸給了Serius Jones。對此，MC Jin亦在節目中首度回應這件事，他稱：「我覺得整個遊戲都是不公平的，我現在的情況是因為這個樂壇根本就是有歧視，然後根本就是不想給我機會，總之有各種的原因。我根本對樂壇，對娛樂圈，對所有關於有娛樂的事情，公司啊什麼都已經反感了！」

MC Jin又稱自己越怕老婆，事業越好！（微博照片）

MC Jin更透露當時自己亦寫下《I Quit》這首歌曲，宣泄不滿：「說唱樂壇都是假的，你們所有電台都是假的，you not keep real！這其實很有攻擊性，但不是攻擊一個人，也不是攻擊一個公司，我攻擊是整個說唱樂壇。你們想誰紅就誰紅，想誰完成沒有機會，你也可以控制，我的努力根本沒有價值。」MC Jin坦言自己當時的確很不開心和憤怒，但現在的自己最開心，亦感恩自己當年自己達不到想達到的位置，否則自己很可能輸得更慘和崩潰。當被主持人問到會想回到美國rap界時，MC Jin稱未曾想過這個問題。

面對當時的不公，MC Jin稱非常憤怒！(網上截圖)

點撃下圖詳細內容逐格睇！

+ 7 + 6 + 5

MC Jin亦在節目中提到在2006和2007期間，自己經歷過一段非常非常難過的日子，他指：「我的事業、我的音樂和我的說唱發展，真的是完全沒有希望。除了事業不順利，最大的問題就在我心裡，就是我根本對自己已經放棄了，連我做人的價值好像都沒有了。基本上，我是不想面對世界，不想跟任何人有接觸！」他更稱當時還是女朋友的老婆，提出去旅行散心，他反而會想女朋友是可憐自己，因為自己根本沒有能力去旅遊：「你說你自己付錢，你這是什麼意思？」MC Jin亦希望透過自己的經歷，讓更多年輕人明白面對成功不重要，如何面對失敗才是最重要的。