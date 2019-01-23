【收視滯後報告】《救妻同學會》成全年第2低　究竟係咩問題？

收視滯後報告又出爐喇！今次的日期是1月7日至1月13日，早前已經跟大家報道過《大帥哥》的收視，大結局收視 35.7 點，是該劇開播以來最高收視，亦為 2018 年所有劇集播映以來收視最高一集，全劇平均取得27.7點，為2018年二線劇集收視之冠。

今次跟大家說說其他劇集，《愛•回家之開心速遞》收視依然平穩，26.6實正常水平。《守護神之保險調查》25.4點，也是屬平均水平，反而有一套劇的表現實在強差人意，就是《救妻同學會》。

《大帥哥》今次真係威到盡喇！

《救妻同學會》在這個星期播映大結局，平均收視13.9點，總平均收視13.925點，這個數字代表甚麼？同年度的4套周日劇集：《性在有情》16.9點、《三個女人一個「因」》19.2點、《冒險王衛斯理支離人》17.4點和《冒險王衛斯理支離人藍血人》13點。《救妻同學會》只比負評不絕的《藍血人》高一點點，全因劇情太過混亂，有人也說是因為主角未能擔大旗所致，總之劇集就是令人失望，要知道TVB的青春劇曾經也帶給過我們美好的回憶，今次是失策了。

有靚女睇都救唔到套劇。

而這個星期，也有一件盛事播出，就是《2018 年度勁歌金曲頒獎典禮》，比起上年破紀錄新低的12.8點，今年有14.9點已經算是進步。