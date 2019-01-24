【女兒們的戀愛】Selina仍相信愛情　含淚剖白：我都有勇氣離婚

台灣女子組合S.H.E成員Selina（任家萱）和妹妹任容萱最近一起參加內地真人騷節目《女兒們的戀愛》，任爸（任明廷）亦有現身，在第一集節目中，三父女接受真心話考驗，簡單幾個問題一出，不但止令他們口啞啞，還忍不住真情流露，當場落淚。

Selina和妹妹任容萱及爸爸齊齊參加真人騷節目。（微博圖片）

除了Selina兩姊妹之外，節目還邀請了內地主持人沈夢辰、中國女子游泳名將傅園慧，以及她們的爸爸。節目將會記錄女兒們戀愛的過程，而爸爸團就會在錄影廠觀察。在真心話環節中，當任爸問道：「你相信愛情嗎？還有勇氣接受愛情嗎？」時，Selina將酒杯裡的紅酒一飲而盡。面對這個敏感話題，Selina明顯有點措手不及。她和前夫阿中曾經有一段四年的婚姻，雖然阿中不離不棄陪伴Selina走過整個康復過程，但兩人最終都是離婚收場。她在節目中罕見公開談及感受：「相信，因為我覺得看到你跟媽媽，我其實還是相信。」

三父女接受真心話考驗，Selina難得談論對愛情的看法。（影片截圖）

任爸和任媽的感情一直很好，兩個女兒在娛樂圈發展亦獨當一面，一家四口幸福美滿。但任爸在節目中剖白，覺得自己與太太的恩愛形象可能害了兩個女兒：「讓妳們看到的都是正面的形象，然後你們也習慣性不會拒絕，所以在你們的成長中，受到許多的傷害，這是爸爸最大的遺憾。」在他心裡，女兒們在感情路上受到的傷害，或多或少都與自己有關。

當被問到「相信愛情嗎？」Selina即刻緊張起來。（影片截圖）

聽到爸爸自責的一番說話，Selina忍不住眼濕濕：「因為你跟媽媽這麼好，你跟我說怕我們會以為所有的愛情都是這麼好。」她安慰任爸：「其實我覺得也不會，因為你長大自然就知道這世界上愛情是怎麼樣。」見到父母始終恩愛，亦令她相信愛情還是存在的：「但我相不相信愛情會發生在我身上，那是另外一回事。」最後她還笑言：「我都有勇氣離婚，我為什麼沒有勇氣接受愛情。」

面對任爸的自責，Selina忍不住在鏡頭前落淚。（影片截圖）

Selina前夫阿中離婚之後，頻頻被傳媒影到有新歡，但Selina就遲遲都未有新戀情，令身邊好友及家人都替她擔心。Selina這次難得在鏡頭前剖白心聲，更公開談論自己對愛情的看法，一班粉絲都紛紛送上祝福，任爸和妹妹任容萱都很希望見到她找到Mr. Right！

兩姊妹都咁靚女，希望早日搵到如意郎君！（微博圖片）