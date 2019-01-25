【小女花不棄】劇情灑狗血　林依晨與「世子」張彬彬驚變不倫戀？

林依晨與張彬彬主演的《小女花不棄》於愛奇藝台灣站獨播，反應熱烈，網友頻催：「快點（增）加更（新）！」而劇情走向愈來愈虐心，林依晨飾演的「花不棄」發現傾心的「蓮衣客」就是世子（張彬彬 飾），由震驚抗拒、崩潰大哭以至哀求還她蓮衣客的情緒轉折，再展影后精湛演技。

微劇透！按圖看《小女花不棄中》隱藏蓮衣客身份的世子「陳煜」張彬彬與「花不棄」林依晨的互動▼

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林依晨也在個人微博寫下：「有種心痛叫『精神偶像』人設崩塌，有種絕望叫『我愛的人』居然是我哥。」張彬彬也隔空呼應：「只想做你的蓮衣客，不想做你的哥哥…」兩人戲裡戲外互動都受網友關注。

林依晨也談到劇中「蓮衣客」、世子對待「花不棄」的觀察心得，認為眼神跟身體反應是最誠實的，例如「花不棄」假摔的時候對方接住她、會去找東西給她吃，是行為上的心口不一：「當一個男生真正在乎一個女生的時候，就是你不要聽他的言語，眼神跟身體反應是最誠實的。」

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而林依晨「旺夫」，網友讚張彬彬：「這一部我完全被他電到操灰搭（燒焦）。」該劇海外流量已突破8億，於愛奇藝台灣站也超過400萬流量，而網友期待已久、由林柏宏所飾演的「東方炻」也即將出場。

網友期待已久、由林柏宏所飾演的「東方炻」也即將出場（《小女花不棄》劇照截圖）

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