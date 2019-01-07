【1月陸劇】林依晨拍古裝劇仙氣逼人！張藝興黃子韜鬥到入公仔箱

2019陸劇連番強檔開播！由羅晉《幕後之王》打頭陣，緊接着是女神林依晨的《小女花不棄》。此外還有張藝興的「轉型之作」《黃金瞳》官方也透露「即將上檔」，如此緊湊的步調看得眼花撩亂？別擔心，每部劇的看點、開播時間小編都幫你把畫好重點，趕緊把想追得列入追劇清單，跟着小編坐等開播！

幕後之王

上映時間：2019.01.05

開播平台：東方衛視、北京衛視、優酷

主演卡士：周冬雨、羅晉、劉芮麟、鄔立朋、王驍、種丹妮

好奇電視製作人都在做什麼嗎？周冬雨、羅晉將帶你一探究竟！電視劇《幕後之王》講述了一群在幕後默默努力的製作人故事，定檔預告中羅晉用土味情話狂撩周冬雨更是笑點滿分，兩人的首度合作又會創造出什麼火花不禁令人期待！

周冬雨、羅晉首度合作擦出火花，點圖看更多劇照▼

+ 8 + 7 + 6

小女花不棄

上映時間：2019.01.08

開播平台：台灣愛奇藝

主演卡士：林依晨、張彬彬

林依晨繼2013年《蘭陵王》後再度重返古裝圈！攜手《麗姬傳》、《烈火如歌》人氣爆棚的張彬彬，出演熱門IP劇《小女花不棄》，該劇改編自「百變故事女王」人氣作家—桩桩的暢銷同名小說，講述一對騙婚搭檔逃跑時，慌不擇路摔下懸崖雙雙穿越所展開的故事。由林依晨飾演的花不棄成了這世的乞丐小丫頭，而男主角張彬彬，則是大反派七王爺的世子，卻陰錯陽差的救了花不棄，兩人更是墜入愛河，演員公布後，就連「原著黨」網友也樂觀其成，可見兩人的人氣實力不容小覷啊！

林依晨相隔6年再拍古裝劇！點圖看更多劇照▼

+ 10 + 9 + 8

我的冤家住對門

上映時間：暫定2019.01.11

開播平台：暫定 山東衛視

主演卡士：陳赫、王鷗、包貝爾、張瑞涵、王浩燃、姜正陽

想找溫馨喜劇就看這部啦！電視劇《我的冤家住對門》講述了校花女主倒追前夫，展開令人捧腹大笑又溫暖的「複婚之路」。男主角陳赫以《愛情公寓》暖男曾小賢一角展露頭角，這次他攜手《偽裝者》王鷗演繹了一段搞笑又溫馨的故事，值得一提的是「行走的表情包」包貝爾還是此劇的搞笑擔當，相信到時候又會有許多新笑點夠大家玩味了！

陳赫、王鷗齊齊上演溫馨喜劇，點圖看更多劇照▼

+ 4 + 3 + 2

獨家記憶

上映時間：暫定1月

開播平台：愛奇藝

主演卡士：張超、李婷婷、陳博豪、孫嘉靈、李九霄、張樟

校園控快畫重點！改編自木浮生的同名「甜寵師生戀小說」的電視劇《獨家記憶》官方說「即將開播」啦！男主角張超以《罪案心理小組X》天才教授一角迅速圈粉，這次他攜手《談判官》李婷婷，演出了物理系博士慕承和大三女生薛桐因為「考場作弊」而展開一段雙向暗戀的浪漫故事！

《獨家記憶》校園控必睇！點圖看更多劇照▼

+ 9 + 8 + 7

新白娘子傳奇

上映時間：暫定2019.01.15

開播平台：愛奇藝

主演卡士：于朦朧、鞠婧禕、裴子添、肖燕、聶子皓、馮建宇

在《芸汐傳》一炮而紅的「鞠婧禕」又有新戲啦！這次加盟《新白娘子傳奇》化身千年白蛇妖，並有《三生三世十里桃花》自帶仙氣的「于朦朧」飾演許仙，因此在官方選角確定後，粉絲就大讚這絕對是「顏值最高」的白蛇傳！不僅如此，法海的人選也多添了一筆優勢，由《玄門大師》一人分飾兩角的「裴子添」飾演，看到這樣的黃金組合，就讓觀眾期待快點開播！

《新白娘子傳奇》劇照（微博圖片）

黃金瞳

上映時間：暫定2019.01.16

開播平台：台灣愛奇藝

主演卡士：張藝興、王紫璇、王櫟鑫

韓團EXO的張藝興又有新劇啦！主演的新劇《黃金瞳》改編自打眼的都市探險同名小說，由南派三叔總策劃，並集結了《老九門》班底。該劇主要講述男主因意外眼睛發生異變後，就從人物「莊睿」逆襲開掛的故事。值得一提的是，此劇預告釋出後，張藝興劇中敏捷俐落的打戲也被網友推爆！

《黃金瞳》劇照（微博）

大宋少年志

上映時間：暫定2019.01.22

開播平台：湖南衛視

主演卡士：張新成、周雨彤、鄭偉、王佑碩、禾浩辰、蘇曉彤

因《你好，舊時光》而躍升為當紅小生的張新成，首次演出古裝劇囉！搭上人氣女星周雨桐等夥伴組成「大宋六子」少年團，古裝劇《大宋少年志》以北宋和西夏之間長達百年的戰爭為背景，講述一群花樣少年為國守望相助，在隱蔽戰線上為守護江山社稷而奮戰的少年英雄傳奇。角色性格鮮明又青春洋溢的他們，將會碰撞出甚麼樣的火花呢？

張新成首次演出古裝劇！點圖看更多劇照▼

+ 2

艷勢番之新青年

上映時間：暫定2019.01.30

開播平台：優酷

主演卡士：黃子韜、易烊千璽、胡冰卿、馬澤涵、吳俊餘

超人氣漫畫IP改編的《艷勢番之新青年》熱血來襲！由《談判官》黃子韜、TFBOYS易烊千璽、《獨孤天下》胡冰卿主演，講述清末民初動盪政治局勢中，黃子韜飾演的貝勒爺兼「艷勢番主」率領青年保衛國家的故事。而黃子韜也在採訪中大膽預測，這將是自己的「第一部代表作」，不禁令劇迷好奇韜韜這次將帶來什麼驚喜？

黃子韜飾演的貝勒爺造型創新，點圖看更多劇照▼

+ 6 + 5 + 4

國寶奇旅

上映時間：暫定2019年1月

開播平台：未定

主演卡士：劉燁、袁姍姍、張瑞涵、秦杉、劉思彤

電視劇《國寶奇旅》改編自「故宮三部曲」，是一段講述在九一八事變後，為了保護中國文物的完整，啟動了故宮文物南遷的計畫！故事由真實事件改編，在性命堪憂的戰爭年代，除了為保命而奮戰，更有人為信念而戰，是一段可歌可泣的歷史事件。此劇由《老男孩》的劉燁與《宮鎖連城》的袁姍姍主演，兩人有口碑的演技，更讓人期待這部熱血抗戰史詩！

《國寶奇旅》劇照（微博）

推手

上映時間：暫定2019年1月

開播平台：浙江衛視

主演卡士：賈乃亮、王鷗、劉歡、邊瀟瀟、王勁松、李天柱

以傳統武術精神為本的電視劇《推手》，故事結合太極拳推手的精神，活用於職場的進退應對、商戰的攻防，並表現「伸與屈」之間微妙的處世之道；卡士方面由《何所冬暖何所夏涼》、《傘兵魂》的賈乃亮以及《瑯琊榜》、《天盛長歌》的王鷗主演，還有王勁松、李天柱等老戲骨加盟演出，這樣「精神質量」重的戲劇題材搭配實力派演員，將會又是一部反思自我的心靈雞湯！

《推手》劇照（陸劇星球／微博）

過年怕劇荒的小夥伴們可以放心了！因為一月份開播陸劇集結各種強檔大作，無論是喜歡古裝劇、偶像劇、還是甜到粉紅泡泡狂冒的劇，都可以在裡面找到唷！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2018陸劇推薦》12月開播懶人包，重磅來襲！趙麗穎、王凱、吳謹言陪你跨年！】