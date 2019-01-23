【小女花不棄】林依晨式喜劇充滿港產味　全靠呢位香港導演？

由台灣女藝人林依晨主演的內地劇集《小女花不棄》最近於網絡熱播，除了是因為36歲的她逆生長、完美飾演青春少女花不棄之外，其破格極富喜感的技亦令網民激讚，與6年前《蘭陵王》中的蘭陵王王妃楊雪舞演法截然不同。在《花》劇中，花不棄是一名古靈精怪、牙尖嘴利的女子，常與陳煜（張彬彬飾）鬥嘴打情罵俏，而且節奏亦似曾相識，很有港產味！例如第二集，還是小乞丐身份的花不棄與陳煜一場「扮大肚」要脅帶上京的一幕，實在充香港人喜歡看熱鬧的感覺，將廣東話特色句「好佬怕爛佬、爛佬怕潑婦」的神髓完美呈現。

點擊下圖逐格回顧林依晨、張彬彬的精彩鬥嘴：

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今次林依晨真係豁出去呀：

+ 7 + 6 + 5

其實演喜劇同悲劇只係一線之差，林依晨應付自如：

《小女花不棄》導演是查傳誼！

其實今次《花》劇適合香港人口味、處處流露港式節奏，很有可能是因為《花》劇是由今年63歲的著名香港監製查傳誼執導有關！年青一輩對查傳誼這個名字或者不太熟悉，但他曾監製和執導的作品大家都一定聽過，例如有萬梓良經典作品、麗的電視劇集《大內群英》（1980）、由吳鎮宇主演的電影《旺角揸Fit人》（1996）、還有在杜汶澤的經典作品《大丈夫》（2003）擔任執行監製，就連最近剛播完的邵氏劇集《飛虎之潛行極戰》（2018）中，查傳誼亦擔任編導一職。看過《大丈夫》的朋友，其港式幽默的功力不容置疑，一句「唔賭唔知時運到、唔滾唔知身體好」至今仍然令不少港人回味無窮，難怪啟發出台灣的代表林依晨展現出港式節奏喜劇的一面！其實查傳誼拍奇情片亦有一手，例如1993年的《溶屍奇案》、1994年的《屯門色魔》、《情不自禁》（1991）、《現代𡃁妹仔》（1993）亦是他監／導的作品，當中查更曾憑《溶》提名1994香港第13屆香港電影金像獎最佳導演。雖然近年常駐內地發展，執導了電影《小魚吃大魚》以及電視劇《狹路相逢》等作品，但自《飛虎之潛行極戰》之後，他又再為《飛虎之雷霆極戰》擔任監製，或是回歸香港重心契機？

查傳誼。（視覺中國）