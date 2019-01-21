【95神鵰俠侶】古天樂李若彤24年後再聚　劇組順道為李添勝賀壽

自從古天樂擔任演藝人協會會長後，整個人好似變得更開朗更外向，元旦日更出席《叱咤》大開金口，大家亦因為這次領獎，知道他默默約圈中人食飯見面，了解他們需要。這天又見到古仔同一大班圈中人食飯，睇真啲，原來是95年版本《神鵰俠侶》台前幕後班底﹗

想當年仲係白雪雪嘅古天樂，同李若彤真係好合襯！（網上圖片）

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【神雕俠侶】楊過郭芙23年後重聚 網友：唔好再斬古天樂隻手

24年後再聚，其實過兒同姑姑都KEEP得幾好呀﹗（李若彤微博）

李若彤上載飯局大合照，95年版本《神鵰俠侶》大家認得幾多個？（李若彤微博）

偶然相約 順道為添哥慶生

見到大合照中，有「過兒」古天樂、「小龍女」李若彤、「李莫愁」雪梨、「傻姑」陳安瑩、「黃藥師」駱應鈞、「陸無雙」簡佩筠、「黃蓉」魏秋樺、「孫婆婆」馮素波、「耶律齊」詹秉熙、「史劍」戴耀明等，相當齊人呀！

有份出席的戴耀明接受《香港01》訪問時透露，這次聚會原來是一個偶然而促成：「其實係幕後同事發起今次飯局，有個以前嘅PA（助理編導）喺日本撞到團隊其他成員，就話不如搞個聚會啦，古仔添哥（95《神鵰》監製李添勝）都係被邀請。咁啱1月又係添哥生日，我地就話順便買蛋糕同佢慶祝生日。就係咁嘅緣份，由95年至今一直都未有聚埋一齊食飯，今次係第一次。」

監製李添勝今個月71歲，大家當然有順道為佢慶祝啦﹗（李若彤微博）

見到李若彤在微博上載多張相片，並留言道：「知道在我和過兒身旁的是誰嗎？除了金庸先生之外，他是另外一個我要感謝的人！金庸先生創作神鵰俠侶，李添勝先生（人稱添哥），是95神鵰俠侶的監製，是他把我倆選在一起，創造了這經典！謝謝他！今晚是95神鵰俠侶2019聚會！順便替添哥補祝生日！」

飯局一完李若彤就急不及待上載相片到微博同大家分享。（李若彤微博）