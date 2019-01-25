【艷勢番】黃子韜拍劇險患抑鬱症　望30歲前轉型成為真正演員

由黃子韜、易烊千璽等主演的劇集《艷勢番之新青年》將於本月30日播出，最近二人都密密為新劇宣傳。

講到新劇，黃子韜在接受內地媒體訪問時，坦言拍攝得很累，自己付出了10分的努力，8個月的時間差點哭出抑鬱症，幸好有成龍開導，教他如何解決，現在回過頭看連他自己都不敢相信當時是此般狀態。同時，黃子韜希望能在30歲之前撕掉「歌手演戲」的標籤，成為一位真正的演員：「如果今年三部戲出了還沒打破，那我就下一年繼續。」不過由他同楊冪合作的劇集《談判官》來看，口碑並不是很好，不知道這套新劇會不會成為翻身之作呢？

《艷勢番之新青年》改編自漫畫《艷勢番》，日本動漫業發達，所以黃子韜在新劇中的造型還獲得不少日本女網友一致讃好。他稱自己在拍劇時，是一個完全銷聲匿跡的藝人，這是沉澱自己的一個過程，並堅信以後的作品會慢慢越來越好。（網絡圖片）

93年出生的黃子韜在2012年以韓國男團EXO正式出道，2015年回到內地發展，出道近7年，去年還為內地大型選秀節目《創造101》擔任發起人，問到他對選秀新人們的建議時，黃子稻直言：「如果他們是懷著夢想的話，我覺得可以支持，但是現在很多小孩都特別膨脹，很多基本的，見了前輩連招呼都不打的那些小孩，很沒禮貌。」此外，黃子韜更大爆曾經聽說有新人去到現場說不拍就不拍了，還直接將稿件扔在別人身上，他怒斥：「我說這種藝人你當了幹什麼？反正別讓我碰著，碰著就是死，真的！」