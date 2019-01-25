減肥網紅先增磅再減肥　半個月內狂瘦17磅有秘技

內地有一位專教人減肥的網紅Suman 二姐，為了增強說服力，用自己身體來示範，如何極速瘦下來，所以她先增肥再減肥。本來身才健美的她，去年11月底先用10天增肥15斤（16.5磅），體重由原本95斤（104.5磅）增至110斤（121磅），腰圍增近34吋，她用了16天減至94斤（103.4磅），即減了16斤（17.6磅），比增肥前還要瘦。

內地網紅Suman 為示範自己所教的減肥動作有效，增肥之後再減肥，圖右是減肥成功的圖片。（影片截圖）

Suman 僅僅花了7天就養了一個大肚腩出來：

Suman每天用半小時進行她之前分享的視頻中的減肥動作，點擊圖片看減肥動作：

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除了以上動作，在Suman 的專業還有更多減肥動作。她強調減肥「五分吃五分練」，所以需要配合飲食，她結合自己的心得，研發減肥餐單，色香味俱全，不用捱餓、不用節食。點撃圖片看食譜：

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其實Suman 二姐小時候是一個肥妹仔，一度體重達140斤（154磅），有一個包包面，身材也圓潤，後來經過努力，最後不僅自己減肥成功，也成為一個減肥網紅。她早前更鼓勵自己55歲的母親減肥，最後連她也成功瘦下來，圍腰從93cm減到79cm。不過母親始終是在她的專業指導之下減肥，老人家要量力而為。

Suman的55歲母親，在她的指導下，於1個月內腰圍減了14cm。（影片截圖）