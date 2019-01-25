曾遇變態狂徒驚慄半小時　陳曉華：覺得唔對路即刻走

港姐冠軍陳曉華今日（25/1）到將軍澳電視城為節目《金豬耀保良》錄影，汪明荃與鄭丹瑞率領一眾藝員進行拜神儀式，祈求拍攝順利。農曆新年就快到，陳曉華透露新一年會買棵桃花返屋企，催旺人緣：「每一年我屋企人都有個習俗會買蘭花，我會陪佢哋去買，又會寫下揮春，不過通常係我爸爸媽媽寫嘅，佢哋啲字好靚，佢哋有教過我寫，不過我寫得都好核突，但我都會照貼係屋企。」

陳曉華加入娛樂圈不久，計劃買桃花催旺人緣。（陳順禎攝）

陳曉華擁有一雙水汪汪的大眼睛，加上甜美的笑容高挑的身形，成功俘虜一眾宅男，原來有時候靚都會身陷險境：「18歲個年，試過行行街有一個年約30嘅男仔，走埋嚟問我可唔可以幫下手，話佢女朋友生日，想喺公園畀個驚喜佢，當時我諗咁幾好喎可以幫佢女朋友慶祝生日，就跟住佢一齊入咗個公園，嗰陣時都好夜大約10點幾，現場都好少人燈光又昏暗，同佢傾咗一陣計都仲未見到佢女朋友，覺得唔對路，問佢『你女朋友呢？』佢話女朋友嚟唔到，大驚之下，我話自己有啲嘢做要走先，但佢知我要走一路跟住我，其間佢問我攞聯絡方法，我就打畀朋友即刻嚟接我走，好在佢冇對我做啲咩，自此之後我唔會再咁信任何人。」

陳曉華表示遭遇受驚後，因為免父母擔心而未有告知。（陳順禎攝）