【曼谷唐人街】王君馨苦練十二路譚腿　同伍允龍對踢：已傷到舊患

無綫新劇《曼谷唐人街》最近已經開始拍攝！在此劇公布之時，單純「城寨班底」四字大宇已劇迷相當期待！雖然《曼》劇缺少了胡定欣坐陣，但加入了在《同盟》中身手了得的陳山聰和姚子羚，同樣有睇頭！在《城》中王君馨（Grace）飾演花曼的評價相當不俗，觀眾除了大讚她打八極拳有功架之餘，她更憑花曼一角奪得2016年「最受歡迎電視女角色」！今次Grace在《曼》劇亦承傳做打女，不過她今次並非打八極拳，而是「十二路譚腿」，近日還將自己練習的片段放上網，腿法勁度十足有板有眼！

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王君馨話拍之前完全未聽過十二路譚腿！（Instagram）

收放自如最困難

見到Grace的苦練成果，就知道她下了不少苦功，而要在鏡頭前做出效果，最難就是要將腿力運用得收放自如：「其實拍戲要做到打出去好似好有勁度，但要做到俾人踢嗰個唔覺得痛真係好困難，尤其係今次要用咁多腳添！學伍允龍話齋，好多時都會自己食返度力，呢個先係最容易拉傷，所以日日都要喺屋企練（已經有人整親？）好在就無，不過我係好怕自己會踢親人，尤其係同我哋嘅武指郭追對練嗰時，不過佢哋就成日都叫我放心咁踢落去。」

王君馨的最大挑戰

其實Grace的表現以及在《城寨英雄》的往績已經告訴大家，要在鏡頭前顯身手理該應付自如，然而Grace在《曼》劇中的挑戰又豈止如此？她說：「我已經有啲傷到腳趾公舊患，其實又唔係全部都關今次事嘅，係之前著高踭鞋著得多積落嚟，不過今次最大挑戰都係要著高踭鞋去打。但為咗令到自己舒服啲，都度身訂做咗一對特製嘅高踭鞋，唔知點形容，總之就係會令自己做動作做得舒服啲，（點解要著高踭鞋嚟打功夫？）因為靚囉！其實係我個角色經常都會著裙，所以著高踭鞋就會適合啲。」