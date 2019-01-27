圓方戲院The Grand Cinema宣布結業　曾經係明星拍拖偷情聖地

The Grand Cinema將於營業至2月28日，實在有點可惜。（網上圖片）

九龍圓方商場內的戲院The Grand Cinema，由於租約期滿，將營業至2月28日，雖然暫時未知會是甚麼商鋪取代原本的位置，可能是食肆，也可能是金鋪，亦有消息指原址將由百老滙院線接手。The Grand Cinema開業已有12年，也可算是居民們集體回憶之一，同時間，它亦是娛樂圈中一班影視明星的集體回憶，因為無論是落街買餸，又或是朋友食飯睇戲、情侶拍拖，圈內人都似乎特別地鍾情於圓方戲院。

對「狗仔隊」來說，IFC以及圓方都是必須駐守的地方。（視覺中國）

且不說一些「冇圖冇真相」的網上流言，單是這12年間，因被傳媒「狗仔隊」或街坊民眾拍得而「見光」登上媒體版面的，就己不下十次；2011年薛凱琪與方大同、2014年李思捷與當時的女友春卷、2014年唐文龍與羅子喬、2016年樊少皇與賈曉晨（JJ）、2016年袁偉豪與前女友岑杏賢，又或是上年（2018）陳瀅與緋聞男友羅天宇，都被拍得在圓方出沒以及睇戲。

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李悅彤（Liddy）、導演彭順趁老婆李心潔（視覺中國）

要說最轟動發生在九龍圓方戲院的一對，莫非是2014年，導演彭順趁老婆李心潔在馬來西亞之際，與𡃁模出身李悅彤（Liddy）約會「偷情」。事件爆出後，各方面都不脛而走，而彭順亦在新聞消息出現後數天飛回大馬，並與微博發191字的聯合聲明「割席」。正當Liddy因介入彭順與李心潔成因為第三者而飽受各界輿論撻伐之際，她又因患有躁鬱症的父親槍擊鄰居後自殺，而再度登上各大媒體的頭版。



而事件中的主角之一，李悅彤（Liddy）亦在多重打擊以及傳媒追訪之下淡出娛樂圈，據報導，她已在去年（2018）下嫁圈外一名澳門富商，並於同年誕下兒子，同年又開設了一間生活百貨店，事業愛情兩得意，又過上少奶奶生活，生活實十分之美滿。



九龍圓方商場戲院The Grand Cinema即將結業，實在是可惜。因為除街坊失去一個休閒地方外，藝人們亦失去了一個較為隱蔽、少人流而交通方使的好去處。